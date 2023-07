Marcelo treina e deve reforçar Fluminense no clássico com o Flamengo

O lateral-esquerdo Marcelo deve estar em campo no clássico entre Fluminense e Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou neste sábado e usou as redes sociais para animar os torcedores.

Marcelo postou uma foto com a legenda: "pronto para amanhã", indicando que está recuperado de dores na panturrilha. O próprio Fluminense divulgou um vídeo com o lateral treinando. O técnico Fernando Diniz pode escalar o time com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

As dores na panturrilha vem sendo o primeiro empecilho de Marcelo na temporada. O jogador sofreu com lesão no local em partidas diante The Strongest, na Libertadores, e frente ao próprio Flamengo, na Copa do Brasil.

Com 24 pontos, o Fluminense aparece dentro da zona de Libertadores. Na última rodada, o time tricolor venceu o Internacional por 2 a 0 e deu um alívio sobre o técnico Fernando Diniz, que vinha sendo pressionado pelo momento ruim da equipe na temporada.