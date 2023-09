Marcelo trabalha com bola no Fluminense e fica perto do retorno após tratar lesão na coxa

O lateral-esquerdo Marcelo deve ser o grande reforço do Fluminense no clássico com o Vasco, sábado, no Engenhão. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa, vem trabalhando forte com bola e tem tudo para recuperar a posição de titular.

Marcelo sentiu dores na coxa antes da partida com o Fortaleza e acabou substituído por Danilo Barbosa - já não tinha jogado com o Olímpia nas quartas de final da Libertadores por causa de suspensão. Agora, o experiente jogador corre contra o tempo para atuar no clássico.

Apontado como diferenciado e um líder do atual grupo de Fernando Diniz, Marcelo aproveitou a parada da Data Fifa para intensificar a recuperação. Trabalhou até nos dias de folga para voltar com 100% de condições físicas e clínicas.

Na semana passada, o lateral-esquerdo mostrou que já estava bem melhor ao participar de evento nas Laranjeiras com jovens das categorias de base. Além de dar uma palestra aos garotos, ainda foi a campo e arriscou alguns toques na bola.

Além de estar firme na conquista pela Libertadores - faz semifinal com o Internacional -, o Fluminense ainda sonha com o título nacional. Atualmente é o quinto colocado do Brasileirão, com 38 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. Para manter as chances, ganhar o clássico é vital.

O Fluminense divulgou um vídeo de Marcelo dando show de habilidade em domínios de bola nesta terça-feira, mostrando que o jogador não sente mais os problemas físicos. A volta é um adendo para o técnico Fernando Diniz, que iniciará a preparação com o time nesta quarta, após voltar do Peru, onde está com a seleção brasileira.