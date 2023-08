Marcelo tem pena reduzida pela Conmebol e está liberado para volta das quartas da Libertadores

O Fluminense pode ter um reforço de peso no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Olímpia. O lateral-esquerdo Marcelo teve sua pena reduzida de três para dois jogos e poderá enfrentar os paraguaios no dia 31 de agosto, em Assunção.

Marcelo havia pego três jogos de suspensão pela entrada dura em Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, nas oitavas de final. Apesar de o lance ter sido sem intenção, o brasileiro acabou fraturando a perna do rival, que passou por cirurgia neste segunda-feira.

O Fluminense havia contestado a punição, por declarar que não houve intenção e usando as palavras do jogador do clube argentino, que inocentou Marcelo de culpa. O Conmebol resolveu reduzir a pena em um jogo.

Como cumpriu um na volta diante do Argentinos Juniors, ele não estará em campo quinta-feira, no Maracanã, mas estará liberado para a volta, daqui uma semana. O clube, porém, não celebra a decisão, pois o lateral acusou um problema muscular na coxa e pode não se recuperar a tempo.

Escalado desde o início diante do América-MG, no sábado, pelo Brasileirão, Marcelo ficou somente 12 minutos em campo. Ele foi substituído com dores musculares na coxa e vai realizar exames específicos para detalhar o grau da lesão, podendo ficar ausente por pelo menos 10 dias, o que já comprometeria sua presença no duelo da volta diante do Olímpia.