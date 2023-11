Marcelo Teixeira registra candidatura à presidência, promete arena e quer Santos 'grande'

Após emitir um comunicado no qual confirmava que disputaria a presidência do Santos, Marcelo Teixeira registrou oficialmente sua candidatura neste sábado, na Vila Belmiro, ao lado do de Fernando Bonavides, vice do candidato, e de outros apoiadores.

"Este é o primeiro passo para devolver o Santos ao patamar que jamais deveria ter saído. Os torcedores do Santos querem um clube moderno, que acompanhe as demandas do futebol atual. Nosso plano de gestão reflete isso: profissionalização de todas as áreas, qualidade de elenco ao invés de quantidade, responsabilidade financeira, valorização da marca e dos ativos e, finalmente, tirar do papel a nova arena", afirmou Marcelo Teixeira.

As eleições do clube acontecem no dia 9 de dezembro, em votação presencial e também em formato on-line. No registro da candidatura, foi anexado o documento com os direcionamentos e diretrizes da futura gestão. Marcelo Teixeira representa a chapa 5, "O Santos Grande, De Novo".

Teixeira tem, no total, 12 anos como presidente do Santos divididos em dois períodos. O primeiro foi de 1991 a 1993, e o segundo de 2000 a 2009. Durante sua gestão, o clube do litoral paulista foi campeão brasileiro de 2002 e de 2004, além de ter vencido o Paulistão em 2006 e 2007. Depois do mandato final, ele presidiu o Conselho Deliberativo entre 2018 e 2020, quando José Carlos Peres liderava a gestão.

Até agora, cinco grupos decidiram lançar candidatos, mas apenas três registraram a candidatura: os que têm Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos e, agora, Marcelo Teixeira, como cabeças de chapa. Maurício Maruca e Rodrigo Marino já se colocaram como candidatos, mas ainda não se registraram. Vagner Lombardi, que também iria concorrer, retirou a candidatura. O prazo para registros termina domingo.

TREINO ANTECIPADO

Por causa do forte calor, o Santos realizou o treino deste sábado às 8h30 no CT Rei Pelé. O técnico Marcelo Fernandes dividiu a equipe em três times, que simularam mini-jogos, visando o aprimoramento tático. A atividade contou com alguns jogadores das categorias de base.

Apesar de não ter jogadores suspensos para o próximo compromisso no Brasileirão, contra o Botafogo, no dia 26 de novembro (domingo), às 16h, no Engenhão, o Santos está na expectativa pela recuperação do lateral Dodô, com um incômodo no joelho. Já o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo estão com suas respectivas seleções.

O Santos é o 14º colocado do Brasileirão, com 42 pontos, cinco a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. O time mineiro, no entanto, tem dois jogos a menos, um a ser realizado ainda neste sábado, frente ao Fortaleza.