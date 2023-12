Marcelo Teixeira confirma contratação de Fábio Carille no Santos

Novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira confirmou nesta terça-feira que Fábio Carille vai comandar a equipe na temporada 2024. O acerto já era esperado desde a semana passada, mas o pagamento da multa do contrato do treinador com seu clube no Japão vinha atrapalhando o acordo final entre as partes.

"Demos início à reconstrução do Santos: Fábio Carille será nosso comandante no caminho de volta às conquistas e dias de alegria, a partir do começo de 2024. Em sua segunda passagem pelo Santos e com um ótimo histórico, Carille chega com a função de rever e redefinir o elenco dentro das novas normas e diretrizes que estamos implantando. O Santos grande de novo", disse Teixeira.

O presidente, que tomará posse ainda nesta terça, fez o anúncio diretamente no seu perfil pessoal no Instagram. Carille respondeu num breve comentário: "Vamos pra cima!". O clube oficializou o acerto minutos depois. "O Santos FC acertou o retorno do treinador Fábio Carille! O comandante chega com contrato de um ano e opção de permanência por mais uma temporada", anunciou o clube.

Para poder contar com Carille, o Santos precisou desembolsar a multa relativa à rescisão contratual do treinador com o V-Varen Nagasaki, do Japão. O valor, que era de U$$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,4 milhões, vinha sendo o grande obstáculo para o retorno do técnico à Vila Belmiro. O Santos enfrenta crise financeira nos últimos anos e a situação deve se deteriorar com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos e o técnico já haviam entrado em acordo nos principais pontos da negociação. Mas esperavam resolver a multa de que o time japonês não abria mão. Com o acerto final, Carille já poderá iniciar o planejamento do time para a próxima temporada, nestes últimos dias do ano. Ele vai substituir o técnico Marcelo Fernandes, que era auxiliar, se tornou interino e foi efetivado na reta final do Brasileirão, que acabou decretando a queda do time.

Carille vinha sendo o favorito de Marcelo Teixeira desde que Thiago Carpini, primeira opção do presidente eleito, decidiu continuar no Juventude, que subiu para a Série A.

O treinador já havia sido cotado para voltar ao Santos em outros momentos deste ano. Mas as negociações não chegaram a avançar ao longo deste 2023. O técnico comandou o time da Vila Belmiro entre o segundo semestre de 2021, quando evitou o rebaixamento, e o início de 2022.

Nos últimos anos, o Santos vem enfrentando dificuldades financeiras, que até culminaram em punições da Fifa por atraso no pagamento de contratações. As dívidas foram amenizadas na gestão de Andres Rueda, mas a situação deve se complicar novamente em 2024 em razão da queda para a Série B, competição que paga menos aos times em termos de direitos de transmissão de TV.