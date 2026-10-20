Marcelo Paz deixa o Corinthians após pressão e protestos da torcida

Marcelo Paz deixou o cargo de executivo de futebol do Corinthians nesta terça-feira, 20, após reunião com o presidente Osmar Stabile, conforme informou o clube em nota oficial. Ele vinha sendo alvo de forte pressão e questionamentos a respeito de como vinha conduzindo a crise do time nos bastidores.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após reunião realizada entre o presidente Osmar Stabile e o Executivo de Futebol Marcelo Paz, as partes decidiram, em comum acordo, pelo fim do ciclo de trabalho do profissional junto ao Clube. O Corinthians agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", diz o comunicado.

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Paz foi alvo de protestos da torcida ao longo dos últimos dias. Ao final do empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, torcedores presentes na Neo Química Arena cantaram: 'Paz, c..., fora do timão!'. Faixas de teor parecido foram colocadas em frente ao Parque São Jorge, sede social do clube, na última sexta-feira, 16.

Integrantes da organizada Gaviões da Fiel chegaram a se reunir com Stabile para pedir a saída do dirigente. O agora ex-executivo de futebol corintiano participou diretamente da contratação do técnico Clarence Seedorf, escolhido para substituir o demitido Fernando Diniz.

O trabalho de Marcelo Paz no Corinthians começou em dezembro de 2025, quando ele foi contratado para o cargo que ficou vago após a saída de Fabinho Soldado. Com Paz no comando do futebol, o clube contratou nomes como Gabriel Paulista, Jesse Lingard, Zakaria Labyad, Allan, Kaio César e Matheus Pereira. A partir de maio, o clube não parou de contratar porque foi punido com transfer ban.