Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Marcelo Paz deixa o Corinthians após pressão e protestos da torcida

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Marcelo Paz deixou o cargo de executivo de futebol do Corinthians nesta terça-feira, 20, após reunião com o presidente Osmar Stabile, conforme informou o clube em nota oficial. Ele vinha sendo alvo de forte pressão e questionamentos a respeito de como vinha conduzindo a crise do time nos bastidores.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após reunião realizada entre o presidente Osmar Stabile e o Executivo de Futebol Marcelo Paz, as partes decidiram, em comum acordo, pelo fim do ciclo de trabalho do profissional junto ao Clube. O Corinthians agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", diz o comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Paz foi alvo de protestos da torcida ao longo dos últimos dias. Ao final do empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, torcedores presentes na Neo Química Arena cantaram: 'Paz, c..., fora do timão!'. Faixas de teor parecido foram colocadas em frente ao Parque São Jorge, sede social do clube, na última sexta-feira, 16.

Integrantes da organizada Gaviões da Fiel chegaram a se reunir com Stabile para pedir a saída do dirigente. O agora ex-executivo de futebol corintiano participou diretamente da contratação do técnico Clarence Seedorf, escolhido para substituir o demitido Fernando Diniz.

O trabalho de Marcelo Paz no Corinthians começou em dezembro de 2025, quando ele foi contratado para o cargo que ficou vago após a saída de Fabinho Soldado. Com Paz no comando do futebol, o clube contratou nomes como Gabriel Paulista, Jesse Lingard, Zakaria Labyad, Allan, Kaio César e Matheus Pereira. A partir de maio, o clube não parou de contratar porque foi punido com transfer ban.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corinthians Futebol Marcelo Paz
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV