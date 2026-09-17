Marcelo Paz banca trabalho de Fernando Diniz e defende Memphis: 'Só perde quem vai bater'

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, um dia após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores. O dirigente mostrou confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz e apoiou Memphis Depay por ter desperdiçado um pênalti no último minuto da partida.

"Hoje, o presidente (Osmar Stabile) esteve aqui, conversou comigo, com o Diniz, com os jogadores. Confiança no trabalho, dar sequência ao trabalho. Não passa pela nossa cabeça qualquer questão de mudança. O presidente fez questão de vir reforçar isso junto aos atletas e ao Diniz", contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O time alvinegro vem de uma sequência negativa de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos disputados. Além da queda na competição continental, o clube do Parque São Jorge está na 14ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos conquistados.

"É um cara sério (Diniz), que gosta do clube, que já mostrou que sabe dar a volta por cima. O momento é de confiar, dar as mãos e voltar a vencer no Brasileiro", completou Paz.

Na Neo Química Arena, o Estudiantes se classificou às semifinais depois de uma vitória por 1 a 0, graças ao gol marcado por Alexis Castro. No último lance do confronto, Memphis teve a chance de igualar o placar, mas isolou uma penalidade que decretou a eliminação corintiana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Memphis reconheceu que falhou naquele momento, teve o gesto de reconhecer e foi acolhido pelo grupo. Não é justo a gente individualizar responsabilidades. Quando ganha é todo mundo e quando perde é todo mundo", revelou o dirigente, que saiu em defesa do atacante holandês.

"Só perde o pênalti quem vai lá bater. E ele tinha que bater mesmo, como um batedor oficial, como um cara acostumado a decidir. Infelizmente não marcou o gol e a gente foi eliminado", finalizou.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 20, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense dentro de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, os paulistas possuem quatro pontos de distância para o Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento da liga nacional.