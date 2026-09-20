Marcelo Paz banca Fernando Diniz após derrota pelo sexto jogo consecutivo no Brasileirão

A permanência de Fernando Diniz no Corinthians entrou em xeque após a derrota para o Fluminense neste domingo, dia 20, pelo Brasileirão. O resultado em casa representa o sexto revés seguido da equipe na competição. Torcedores cobraram antes e depois do jogo, mas o diretor executivo de futebol Marcelo Paz foi a público garantir a permanência do treinador e de sua comissão técnica.

"A gente sabe que o futebol tem seus momentos de dificuldades. E, logicamente, estamos passando por um momento difícil, ruim. De resultados principalmente. Nem tanto de performance, mas de resultados. Uma sequência muito negativa. Naturalmente isso gera especulação de mudança de comando técnico", declarou o dirigente em comunicado antes da entrevista coletiva de Diniz.

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"Eu venho aqui dizer que não. A gente decidiu que não, junto com a presidência, de permanecer com o trabalho", garantiu Paz. "A decisão é de continuidade, de acreditar no trabalho. Decisão essa também validada pelos jogadores. Os jogadores nos procuraram voluntariamente para dizer que nós vamos sair juntos dessa."

Um dos pontos mais notórios na fala de Paz foi de que, além da decisão da diretoria, através do presidente Osmar Stabile, a permanência de Diniz passou também pelo elenco. Depois da derrota para o Fluminense, só Gustavo Henrique falou na zona mista. O tom da fala do zagueiro foi de culpa por parte de todos os jogadores.

"Os jogadores confiam no trabalho, confiam no que está sendo feito. Sabem que nós não estamos conseguindo entregar os resultados que merecíamos, que a torcida merece. Pedir desculpas para o torcedor pelos resultados, pela sequência negativa... mas é seguir trabalhando."

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"Acho que é importante essa transparência, essa clareza para evitar qualquer especulação, Pode se gostar ou não da decisão. É normal, que se possa criticar ou entender a decisão. Mas, eliminar qualquer possibilidade de especulação. O trabalho segue e a gente acredita que vai sair dessa situação com o comando técnico do Diniz, com os jogadores", disse Paz, citando a volta de jogadores como André e Yuri Alberto, ressaltando que o elenco vai ficar mais fortalecido.

O Corinthians volta a entrar em campo apenas no dia 7 de outubro, após a Data Fifa, quando encara o Internacional fora de casa. Com apenas o Brasileirão em disputa, o time do Parque São Jorge sobre riscos reais de cair para a Série B, estando na 14ª colocação com 32 pontos.