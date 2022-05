Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas e avança às quartas em Lyon

Da Redação

O brasileiro Marcelo Melo estreou bem na disputa de duplas do ATP 250 de Lyon, na França, ao lado do parceiro argentino Maximo Gonzalez, e garantiu uma vaga nas quartas de final. A classificação veio após vitória por 2 sets a 1 sobre o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski, com parciais de 6/5, 3/6 e 10/6, em 1h25min de partida.

Melo e Gonzalez foram os responsáveis pela primeira quebra do duelo, no primeiro set, mas viram Nys e Zelinski reagirem para colocar a igualdade de 3 a 3 no placar. Um break no nono game, contudo, recolocou o brasileiro e o argentino em vantagem, ampliada para 6 a 4 nos games seguintes. Após derrota com uma única quebra dos adversários no segundo set, a dupla sul-americana dominou o match tie-break e venceu por 10 a 6.

"Fizemos uma estreia boa, primeira vez juntos. Conseguimos jogar bem o primeiro set, estivemos na frente, depois eles voltaram e buscamos o resultado. E o mais importante foi o jeito que jogamos o match tie-break. Terminar jogando bem é muito bom para nós, para começar a construir essa confiança", explicou Marcelo.

Os adversários na disputa por uma vaga na semifinal serão o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Nathaniel Lammons. Após o encerramento do torneio em Lyon, Melo e Gonzalez vão entrar na disputa de duplas de Roland Garros, que começa no domingo, em Paris. A agenda de partidas, contudo, ainda não foi divulgada.

MATOS ELIMINADO E INGRID NAS SEMIFINAIS

Além de Marcelo, o Brasil teve outro representante nas oitavas de final em Lyon. Ao lado do espanhol David Vega Hernández, Rafael Matos não teve o mesmo desfecho do compatriota e foi derrotado por 2 sets a 0 pelos franceses Nicolas Mahut e Arthur Rinderknech. Matos e Hernández também vão competir em Roland Garros.

Fora da França, o tênis brasileiro mandou boas notícias do Marrocos, onde Ingrid Martins e a britânica Emily Smith venceram a checa Anastasia Detiuc e a russa Yana Sizikova por duplo 6/4, e avançaram às semifinais do WTA 250 de Rabat. As adversárias na próxima fase serão a romena Monica Niculescu e a russa Alexandra Panova.

A vitória desta quarta foi a segunda de Ingrid Martins em um torneio de nível WTA. "Estou muito contente, jogamos muito bem, trabalhando todos os pontos, com atitude positiva e isso vem sendo o diferencial. Estou bem contente e é seguir assim para conquistar mais vitórias", disse a tenista.