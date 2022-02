Marcelo Melo anuncia parceiros diferentes para Rio Open e ATP 500 de Acapulco

Da Redação

A sequência da temporada 2022 terá torneios no Brasil e no México na segunda metade deste mês de fevereiro. Serão dois ATP 500: o Rio Open, a partir da próxima segunda-feira, no saibro, e o de Acapulco, com início no dia 21, em piso duro. Nessas disputas, o mineiro Marcelo Melo entrará em quadra com dois parceiros diferentes. No Rio de Janeiro, estará ao lado do uruguaio Pablo Cuevas e, no México, jogará mais uma vez com o alemão Alexander Zverev, com quem já esteve no ATP 250 de Montpellier, na França.

Melo chegou ao Brasil na quarta-feira e nesta sexta estará no Rio de Janeiro, iniciando a preparação ao lado de Cuevas. Nesta semana, o mineiro disputou o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, com seu parceiro croata Ivan Dodig. Eles retomarão a parceria em março, nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, seguindo ao longo da temporada.

"Essas trocas de parceiro, agora, são apenas para adequar nosso calendário, meu e do Ivan. Joguei com ele em Roterdã e vamos retomar a parceria em Indian Wells. E aí nosso planejamento é continuar até o final do ano. É que neste momento, com esses próximos torneios de fevereiro, ficou difícil conciliar. Retornamos nos Estados Unidos e seguiremos juntos na temporada", explicou Melo.

"É sempre uma oportunidade legal poder jogar com o Sascha (apelido de Zverev), um grande amigo, e com o Cuevas, que é um excelente jogador de saibro. Estamos todos bem empolgados para essas próximas semanas", completou o tenista brasileiro.

Nesta temporada, Melo disputou até agora cinco torneios, quatro com Dodig. O ano começou na Austrália com dois ATP 250 em Adelaide (com final e semifinal) e, depois, o Aberto da Austrália, Grand Slam em Melbourne (segunda rodada). Na sequência, esteve com Zverev em Montpellier (primeira rodada) e com Dodig em Roterdã (primeira rodada).

No ranking mundial individual de duplas da ATP, divulgado na última segunda-feira, Melo está em 24.º lugar, com 2.960 pontos. Dodig é o 13.º, com 5.115.