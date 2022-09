Marcelo Lomba assume gol do Palmeiras e espera definição sobre futuro no clube

(via Agência Estado)

Na escalada palmeirense rumo ao título do Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcelo Lomba vai ser a novidade do time de Abel Ferreira para o duelo com o Atlético-MG, pela próxima rodada da competição. Com contrato até o final do ano, o atleta de 35 anos ainda não sabe se vai permanecer no time paulista ao fim do seu vínculo.

A escalação do jogador acontece por conta do titular Weverton estar com a seleção brasileira nesses dois amistosos da data Fifa. O time do técnico Tite joga na próxima terça e o confronto do Palmeiras com o Atlético-MG acontece na quarta-feira, em Belo Horizonte.

Apesar da qualidade inegável do titular, Lomba não tem dado motivos para preocupar o torcedor palmeirense. Em dez partidas, venceu seis e empatou quatro. O panorama melhora ainda mais se o recorte for individual. Em seis desses jogos, Lomba não levou gol.

A última vez que entrou em campo, foi justamente contra o Atlético-MG no embate válido pelo primeiro turno do Nacional. À espera de uma negociação, o goleiro tem, em Minas, a chance de reforçar a sua importância no elenco de Abel Ferreira para diretoria palmeirense.

Com 57 pontos, o Palmeiras lidera de forma isolada a competição e administra uma vantagem de oito pontos para o Internacional, segundo colocado na classificação. Na tentativa de diminuir a distância, a equipe gaúcha recebe o Bragantino na próxima quarta-feira.