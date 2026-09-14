Marcelo Gallardo, ex-River Plate, é anunciado como novo treinador da seleção equatoriana

A seleção do Equador definiu o seu novo comandante visando o ciclo até a Copa do Mundo de 2030. O argentino Marcelo Gallardo, de 50 anos, e com passagem vitoriosa pelo River Plate, foi anunciado na noite deste domingo como treinador da equipe nacional do país sul-americano pela Federação Equatoriana de Futebol.

O ex-meio-campista chega para ocupar a vaga do compatriota Sebastián Beccacece, que liderou os equatorianos na última edição da Copa do Mundo, quando os equatorianos acabaram eliminados pelo México na segunda fase do torneio de seleções.

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"Buscamos Marcelo Gallardo pelas suas conquistas, mas, acima de tudo, pelo que ele representa. Bem-vindo ao Equador, Marcelo", anunciou o presidente da entidade que comanda o futebol local, Francisco Egas, por meio de uma mensagem de vídeo.

Gallardo chega no novo emprego com a missão de resgatar a força da seleção equatoriana. Demitido logo após a participação do Equador no Mundial que foi realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, Becaccecece deixou a função cercado de críticas pelo seu trabalho.

As cifras que definiram a transferência, segundo a imprensa equatoriana, giram em torno de US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 18,5 milhões) de salário por temporada e um vínculo de quatro anos.

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O argentino assume o comando do Equador após um período de destaque à frente do River Plate. No clube de Buenos Aires, ele conquistou 14 títulos, com ênfase para duas Libertadores e se tornou um dos maiores treinadores do continente.