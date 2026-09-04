Marcelo Gallardo encaminha acerto para assumir seleção do Equador

Marcelo Gallardo está próximo de assumir o Equador no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. De acordo com o Diario Olé, o técnico argentino irá assinar um contrato de dois anos (com possibilidade de renovar por mais dois) para comandar a primeira seleção de sua carreira.

Gallardo chega no time equatoriano para substituir o compatriota Sebastián Beccacece, que deixou o cargo depois da eliminação na segunda fase do último Mundial, diante do México.

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O acerto do treinador de 50 anos acontece pouco mais de seis meses depois da sua saída do River Plate na segunda passagem pelo clube de Buenos Aires. Na primeira, Marcelo conquistou 15 títulos, incluindo duas Copas Libertadores, uma Sul-Americana e três Recopas.

Marcelo Gallardo é aguardado em Quito para assinar seu vínculo com a seleção equatoriana ao lado de Francisco Egas, presidente da federação de futebol do país.