Marcelo Demoliner vence outra e vai às semifinais de duplas do ATP 250 de Lyon

Após uma complicada vitória de virada na estreia no ATP 250 de Lyon, disputado em quadras de saibro na França, o brasileiro Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez passaram com mais tranquilidade nesta quinta-feira pelas quartas de final e avançaram às semifinais. Os dois superaram o casaque Aleksandr Nedovyesov e o italiano Andrea Vavassori por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4, em 1 hora e 25 minutos de partida.

Classificados, o brasileiro e o mexicano terão uma grande pedreira pela frente. Eles vão encarar os cabeças de chave número 1, os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que sem qualquer dificuldade anotaram um duplo 6/1 na dupla formada pelo neozelandês Artem Sitak e o português João Sousa.

O primeiro set foi definido apenas no tie-break, mas Demoliner e Gonzalez poderiam ter abreviado a disputa se tivessem conseguido aproveitar pelo menos um dos vários break points que tiveram. Foram três no quarto game, mais dois no sexto e outros três no 12.º, estes últimos também set points.

Se foi difícil conseguir bater o saque dos rivais na primeira parcial, na segunda o brasileiro e o mexicano conseguiram converter logo o primeiro break-point que tiveram, largando em vantagem no quinto game. Eles enfrentaram três chances de quebra contra no oitavo e depois disso rumaram para a vitória.

Na chave de simples, uma grande surpresa. Durou pouco a campanha do austríaco Dominic Thiem, o cabeça de chave número 1 em Lyon. O atual quarto colocado do ranking da ATP estreou direto na segunda rodada e não passou de seu primeiro jogo, surpreendido pelo britânico Cameron Norrie com o placar final de 6/3 e 6/2.

Atual número 49 do mundo, Norrie venceu um Top 10 apenas pela segunda vez na carreira em 13 embates e pela primeira vez superou um Top 5, após perder os quatro duelos anteriores, dois deles na atual temporada - ambos diante do espanhol Rafael Nadal, um no Aberto da Austrália e outro no ATP 500 de Barcelona, na Espanha.

Segundo mais bem cotado ao título, o grego Stefanos Tsitsipas mostrou força em sua estreia. Abrindo campanha direto na segunda rodada, mediu forças nesta quinta-feira com o americano Tommy Paul, vencendo sem sustos com o placar final de 6/1 e 6/4.

Classificado às quartas de final em Lyon, o atual número 5 do mundo terá pela frente o japonês Yoshihito Nishioka, que derrubou o atleta da casa Gael Monfils, quinto pré-classificado na competição, de virada, marcando parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/2).

Além de Monfils, outro favorito que se despediu do torneio foi o argentino Diego Schwartzman, cabeça de chave 3, que não foi páreo para o francês Richard Gasquet, caindo com parciais de 6/3 e 7/5. Nas quartas de final, o atleta da casa enfrentará o russo Karen Khachanov, em mais um duelo inédito no circuito profissional.