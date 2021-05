Marcelo Cabo diz que Vasco somou 'vitória emblemática' sobre Botafogo na Taça Rio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O Vasco saiu em vantagem na disputa do título da Taça Rio ao vencer o Botafogo, por 1 a 0, na manhã deste domingo, no Engenhão. O técnico Marcelo Cabo foi só elogios ao time vascaíno em entrevista coletiva após a partida, garantindo que foi uma "vitória emblemática".

O treinador disse que o time conseguiu colocar em prática tudo o que foi trabalhando durante a última semana, principalmente o sistema defensivo, que não sofreu nenhum gol no clássico carioca e vem em ascensão na temporada.

"A equipe se portou muito bem. Era uma meta que havíamos traçado durante a semana, que era a de não sofrer nenhum gol neste domingo. Hoje minha zaga foi superior ao ataque do Botafogo. Estão todos de parabéns", disse Cabo.

Marcelo Cabo também comentou sobre as consequências da vitória sobre o Botafogo, que será concorrente direto pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B daqiu duas semanas.

"Foi uma vitória muito importante e emblemática. Um adversário que vamos enfrentar ao longo da temporada e com um estilo de jogo que provavelmente enfrentaremos diante de boa parte das outras equipes do campeonato (Série B)", finalizou.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Vasco jogará por um simples empate no jogo de volta, sábado, às 15h05, para ficar com o título da Taça Rio. A premiação pela conquista é de R$ 1 milhão.