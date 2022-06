Marcelinho Huertas renova com Tenerife até 2024: 'Creio no projeto e na equipe'

(via Agência Estado)

Campeão da Liga dos Campeões de Basquete há pouco mais de um mês, em Bilbao, o experiente Marcelinho Huertas teve seu trabalho no Lenovo Tenerife reconhecido e nesta quarta-feira o clube anunciou a renovação do contrato até 2024. Com 39 anos, o armador da seleção brasileira vai completar cinco anos na equipe.

Com um vídeo mostrando grandes jogadas do armador e depois com ele na piscina, sugerindo uma aposentadoria, o Tenerife faz o anúncio do acordo. Huertas aparece falando que a vida está uma maravilha, mas que será ainda melhor com mais dois anos de contrato.

"O Lenovo Tenerife chegou a um acordo de renovação com Marcelinho Huertas, cujo contrato termina neste verão (30 de junho), para prolongá-lo por mais duas temporadas. O armador brasileiro vestirá a camisa aurinegra até o final da campanha 2023-24", oficializou o clube, para alegria do jogador.

"Estou muito feliz por continuar no Tenerife, é uma união que tem corrido muito bem nos últimos três anos", festejou Huertas. "Ainda acredito no projeto e na equipe. A maior parte do grupo continua, a equipe responde e compete."

Apesar da brilhante carreira e de muitos títulos conquistados, tanto em solo nacional, quanto na Europa ou mesmo com a seleção brasileira, o armador ainda se vê motivado para continuar atrás de novas façanhas em quadra.

"Tudo o que conquistei continua a me motivar e me desafiar a tentar alcançar mais. Viemos todos os dias com essa ilusão e com a ambição de continuar lutando o máximo que pudermos", garantiu Huertas. "É continuar a trabalhar como se não tivéssemos conseguido nada. Você não pode relaxar porque alcançou algum objetivo ou um ótimo trabalho por três anos seguidos, porque isso não garante nada para a próxima temporada."

Marcelinho Huertas acredita que as coisas serão ainda mais difíceis para o Tenerife após o título da Liga dos Campeões. "Quando regressarmos depois das férias, temos de voltar com o maior entusiasmo e sabendo que para nos mantermos na situação em que estivemos nestas últimas temporadas, precisaremos trabalhar ainda mais", enfatizou. "Isso deve nos alimentar para continuarmos trabalhando com a mesma fome para continuar tendo sucesso."