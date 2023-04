Marc Márquez segue em recuperação e fica fora da Etapa das Américas de MotoGP

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A etapa das Américas, que acontece neste final de semana em Austin, no Texas, vai ter um importante desfalque. Marc Márquez foi submetido a tomografia computadorizada e segue em processo de recuperação da fratura no primeiro metacarpo. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Honda, equipe do piloto.

continua após publicidade .

Oito vezes campeão mundial e um dos grandes nomes da competição, Márquez vai continuar fazendo trabalho de reabilitação em casa para retomar a plena forma física o mais rápido possível. De acordo com o médico Ignácio Roger de Oña, do Hospital Ruber Internacional de Madri, a decisão tem o objetivo de não expor o piloto a um risco desnecessário.

O espanhol fez uma postagem nas redes sociais e confirmou a sua ausência. Esta vai ser a segunda corrida consecutiva em que Márquez não vai estar presente a pista. "Acabei de passar por um exame de imagem que confirmou que o osso ainda está em processo de cura. Desta maneira não conseguirei correr em Austin", diz trecho da postagem.

continua após publicidade .

Ele se machucou logo no início da etapa de abertura, disputada em Portugal, e acabou batendo no piloto local Miguel Oliveira, que também está em fase de recuperação em função da colisão, e não vai disputar o GP das Américas.

Na classificação do Mundial de pilotos até aqui, a liderança está em poder de Marco Bezzeccchi, da VR46, vencedor da Etapa da Argentina, com 50 pontos. Francesco Bagnaia, da Ducati, vem em segundo lugar com 41. No terceiro posto, com 35, Johann Zarco, da Pramac, fecha a lista dos três primeiros colocados.