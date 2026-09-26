Maracanã mostra gramado pronto para primeiro jogo da NFL no Rio

O Maracanã está pronto para receber o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro. O estádio divulgou nesta sexta-feira imagens do gramado preparado para o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para domingo, às 17h25 (de Brasília).

O campo ganhou a pintura característica do futebol americano, com os nomes e escudos das duas equipes nas end zones e as marcações das jardas. A preparação, porém, foi além da parte visual. Durante a semana, profissionais da NFL e do Maracanã trabalharam para aumentar a resistência e a estabilidade do gramado antes da partida.

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Uma fibra sintética também foi aplicada ao campo. A medida buscou reforçar a superfície e dar mais tração aos jogadores. O trabalho foi acompanhado de perto por especialistas da NFL e da Associação de Jogadores da NFL, a NFLPA.

A preocupação com as condições do gramado vinha sendo discutida antes da partida. Segundo JC Tretter, diretor executivo da NFLPA, a avaliação inicial apontava a necessidade de melhorar a tração e a estabilidade da superfície.

"Com base na avaliação de nossos especialistas, o campo precisava de mais tração e estabilidade. Eles recomendaram costuras reforçadas para ajudar a manter a integridade da superfície e trouxeram equipamentos para reforçar a maior parte possível do campo antes da partida", escreveu Tretter nas redes sociais.

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O dirigente também destacou que a preocupação não está apenas relacionada à segurança dos atletas. Para a NFLPA, as condições do campo também podem interferir diretamente no desempenho dos jogadores e na qualidade da partida.

"Os jogadores devem ser capazes de atuar no nível que esperam de si mesmos e que os torcedores esperam deles. Um gramado ralo e escorregadio pode não apresentar os mesmos riscos que uma superfície com tração excessiva, mas ainda assim afeta o desempenho e a qualidade do jogo", afirmou.

Tretter ainda citou os problemas enfrentados em outros jogos da NFL e fez um alerta sobre a expansão internacional da liga. Segundo ele, dois dos três jogos disputados no Brasil apresentaram problemas relacionados ao gramado.

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"A NFL deixou claro que deseja continuar expandindo o esporte internacionalmente. No entanto, o crescimento por si só não pode ser o objetivo. A meta deve ser expandir o esporte mantendo os padrões que nossos jogadores merecem", escreveu.