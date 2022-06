Manuel López faz primeiro treino no Palmeiras, que fecha preparação para clássico

(via Agência Estado)

O Palmeiras realizou neste domingo o último treino antes do clássico com o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade da atividade foi o recém-contratado José Manuel López, de apenas 21 anos, que vinha atuando no Lanús, da Argentina. Ele fez o primeiro treinamento com a camisa alviverde.

Assim como Merentiel, Manuel López chegou a pedido do técnico Abel Ferreira e poderá estrear pelo Palmeiras a partir de 18 de julho. Com isso, desfalcará o time nas próximas rodadas do Brasileirão e nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Manuel López é o sexto estrangeiro no elenco do Palmeiras, que conta ainda com Merentiel, além do meia Atuesta, o lateral Piquerez, e os zagueiros Kuscevic e Gustavo Gómez. O Palmeiras acertou a compra junto ao Lanús de 70%.

CLÁSSICO

O Palmeiras teve a ausência do técnico Abel Ferreira no treino deste domingo. O treinador está recluso após testar positivo para covid-19. O auxiliar João Martins estará no banco de reservas nesta segunda-feira.

Para o duelo, o Palmeiras não terá o lateral Marcos Rocha, com mialgia na coxa direita, o volante Zé Rafael, suspenso, além de Raphael Veiga, que está se recuperando de lesão muscular.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Murilo) e Piquerez; Danilo, Atuesta (Fabinho) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

O Palmeiras vem de três triunfos consecutivos na competição e entrou na rodada na liderança, com 25 pontos. Em 12 jogos, foram sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.