Manoel. zagueiro do Fluminense, é flagrado no exame antidoping para anabolizante

O zagueiro Manoel, do Fluminense foi flagrado no exame antidoping para a substância ostarina na vitória sobre o River Plate, por 5 a 1, em 2 de maio, no Maracanã, em jogo válido pela Copa Libertadores da América. A informação foi dada pela Conmebol, nesta segunda-feira.

A suspensão vale para todas as competições. Manoel, de 33 anos, pediu a contraprova. A primeira audiência está marcada para dia 28 e o jogador terá o apoio do departamento jurídico do clube.

Ostarina é um tipo de anabolizante, que ajuda na perda de peso e no aumento da massa muscular. Tandara Caixeta, jogadora da seleção brasileira de vôlei, também testou positivo para ostarina, antes de embarcar para a disputa da Olimpíada de Tóquio.

Manoel Messias Silva Carvalho, nascido em Bacabal, Maranhão, começou a carreira profissional no Athletico-PR, em 2009. Atuou por Cruzeiro, Corinthians, Trabzonspor (Turquia) e está na Turquia desde 2021.