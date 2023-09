Mano Menezes volta ao Corinthians para tentar 'salvar' a temporada

Mano é o terceiro treinador com mais jogos na história do Corinthians, com 248 partidas

Mano Menezes está de volta ao Corinthians. O treinador gaúcho de 61 anos foi confirmado como novo técnico do time nesta quinta-feira, um dia após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, para tentar salvar o restante da temporada. Ele estava sem clube desde julho, quando foi demitido do Internacional, e assinou até dezembro de 2025. O clube corre contra o tempo para que o novo comandante esteja à beira do gramado já na próxima terça-feira, quando a equipe paulista enfrenta o Fortaleza, fora de casa, pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Santos faz visita à Comissão de Arbitragem da CBF para 'estreitar relações com a entidade'

Mesmo com eleições para presidente no fim do ano, Menezes assinou contrato até dezembro de 2025. A confiança da diretoria é que André Negão, candidato da situação, vença e ele já inicie o processo de renovação da equipe. Dependendo dos rumos do pleito, porém, pode ter seu trabalho antecipado, pois Augusto Melo, da oposição, não é seu admirador.

continua após publicidade

"Nesta quinta-feira, o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador retorna ao clube depois de comandar a equipe em outras duas ocasiões: de 2008 a 2010, quando conquistou os títulos da Série B, Paulistão e Copa do Brasil; e em 2014. O contrato é válido até o fim de 2025", oficializou o clube. "Para compor sua comissão técnica, o auxiliar Sidnei Lobo também retorna ao Timão."

Com Mano, o Corinthians ainda sonha em chegar à final da Sul-Americana. Sua chegada seria para dar uma motivação extra ao grupo - estava rachado com Luxemburgo - na missão de buscar uma vitória ou vaga nos pênaltis com empate no Castelão, terça-feira, após 1 a 1 na Neo Química Arena. O clube sonha em fechar 2023 com ao menos uma taça. A segunda meta e afastar o time de vez do risco de queda.

Terceiro treinador com mais jogos na história do Corinthians, com 248 partidas, Mano Menezes vai para a sua terceira passagem à frente do time do Parque São Jorge. Pelo clube, o treinador conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2008, além do Paulistão e a Copa do Brasil, ambos no ano seguinte.

continua após publicidade

A volta do treinador é um plano B da diretoria que não conseguiu convencer Tite a assumir a equipe agora. O ex-técnico da seleção brasileira não quis quebrar a promessa à família de voltar a trabalhar somente em 2024.

E o acordo ocorreu rápido. Após não conseguir fechar com Tite, o clube ligou para Mano, que ainda na noite de quarta-feira embarcou rumo a São Paulo. Já veio vestido de preto e branco. Nesta quinta, tudo foi acertado em um almoço com os dirigentes corintianos. O treinador já foi para o CT para comandar o treino da tarde visando o clássico com o São Paulo, neste sábado, no Morumbi.

Mano Menezes já esteve nos planos do Corinthians em 2023 antes mesmo da chegada de Vanderlei Luxemburgo. Na época, porém, optou por honrar o compromisso assinado com o Inter - logo depois acabou demitido, mas o Corinthians já havia contratado um novo técnico. Em 2020 também figurou entre os candidatos a substituir Tiago Nunes.

O treinador chega respaldado pelo bom trabalho que fez no clube em suas passagens anteriores. Saiu do Corinthians para assumir a seleção brasileira em 2010 após erguer três taças no clube. Ainda voltou em 2014. Foram 185 jogos na primeira passagem, com 103 vitórias, 49 empates e 33 derrotas. Na segunda, foram 63 jogos, com 33 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. São 63% de aproveitamento no geral, bem melhor que os 48% de Luxemburgo atualmente.