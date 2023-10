Mano Menezes não revela se vai alterar time do Corinthians no duelo com o Cuiabá no Mato Grosso

Com uma atividade de posse de bola e uma de treino tático, o técnico Mano Menezes não revelou, nesta terça-feira, se fará mudanças na equipe do Corinthians para a partida desta quarta-feira, às 21h30, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro A única alteração certa é o retorno ao time do volante Maycon, que cumpriu suspensão e não atuou no péssimo empate com o lanterna América-MG, por 1 a 1, domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ruan ou Gabriel Moscardo sairá do time. No treino desta terça-feira, Mano não deu demonstrações de que vai mudar o sistema tático do time com a utilização de três zagueiros e nem se Fagner ou Fábio Santos deixarão a titularidade. Em 15º lugar na classificação, o Corinthians soma 33 pontos, três apenas à frente de Vasco e Santos, mas com uma vitória a menos (8 a 7). Depois do jogo em Cuiabá, o time de Parque São Jorge recebe o Santos, domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo; Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos; Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Lucas Veríssimo; Meio-campistas: Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matías Rojas, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira; Atacantes: Felipe Augusto, Pedro, Romero, Yuri Alberto e Wesley.