Mano busca substitutos para Fausto Vera e Fábio Santos, suspensos contra o Athletico-PR

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, onde iniciou a preparação para o duelo com o Athletico-PR, que será nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes terá dois desfalques importantes para a partida. O lateral Fábio Santos e o volante Fausto Vera receberam o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Santos e estão suspensos.

Apesar de ter que definir os substitutos de Fábio Santos e Fausto Vera, Mano Menezes fez um trabalho regenerativo com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico. Os demais iniciaram com um treino de ativação e mobilidade na academia antes de seguirem para o aquecimento no gramado. O treinador promoveu também uma atividade de pressão pós-perda e posse de bola. Por fim, houve um treinamento de enfrentamento em espaço reduzido.

Matheus Bidu seria a opção natural para a vaga de Fábio Santos, mas Mano Menezes pode surpreender e improvisar alguém no setor. No meio de campo, Fausto Vera deverá dar lugar a Gabriel Moscardo, o mesmo ocorreu durante o empate no clássico com o Santos.

"Temos que encontrar maneiras de substituir o Fábio: se faremos com o Bidu ou se temos que encontrar outra solução. Vamos ver a questão do Fausto Vera, que é algo mais natural em termos de substituição, porque o Moscardo é quem tem entrado", disse Mano Menezes em coletiva de imprensa após o clássico.

Com isso, o Corinthians deve encarar o Athletico-PR com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Ángel Romero e Yuri Alberto.

Mano Menezes terá também acalmar os ânimos dos jogadores, que mostraram muita irritação com a arbitragem de Anderson Daronco. O Corinthians ainda está revoltado com a marcação do pênalti em cima de Soteldo, já nos minutos finais do jogo diante do Santos, que determinou o empate por 1 a 1.

"Só o Daronco viu, na minha opinião não foi pênalti. O VAR também tem culpa, eu estava do lado do Daronco e ele disse que era lance normal, aí o VAR chama ele para ver. Vamos ver se vão falar tanto quanto falam quando o erro é para o Corinthians, a ênfase que dão, que é sempre Corinthians. Mas sempre vão achar um arbitrozinho que vai dizer que 'por esse ângulo'", disse Cássio, ainda na Neo Química Arena.

O Corinthians aparece no 14º lugar do Brasileirão, com 37 pontos , cinco a mais do que o Goiás, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Entre eles ainda estão: Bahia (34) e Santos (34).