Mano aposta em bola parada para surpreender o Bragantino no Campeonato Brasileiro

O Corinthians finalizou neste sábado, a sua preparação para o duelo diante do RB Bragantino pela rodada do Campeonato Brasileiro. Além de trabalhar o time com treinos de fundamento, o comandante corintiano deu ênfase às cobranças de falta para surpreender o rival em seu estádio.

Na atividade, o técnico corintiano fez um trabalho tático visando a parte ofensiva e cuidou ainda de um trabalho específico com os atacantes e homens de meio-campo para aprimorar as finalizações e também os passes longos.

Para encarar a pressão do Bragantino no domingo, fora de casa, o sistema tático provavelmente vai contar com Yuri Alberto isolado na frente e um meio-campo com mais poder de marcação, com Renato Augusto e Giuliano encostando mais no ataque.

Para o duelo, o treinador não vai poder contar com Wesley. O atacante vinha ganhando espaço com o treinador, mas fica fora por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. Em compensação, ele vai contar com os retornos de Fausto Vera e Fábio Santos, que voltam após cumprir suspensão automática.

Já o meio-campista Matías Rojas recebeu uma boa notícia em relação à seleção paraguaia. Ele foi convocado pelo técnico Daniel Garnero para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A sua apresentação está marcada para o dia 13 deste mês, logo após ao confronto do Corinthians com o Grêmio.

Na competição, o Paraguai visita o Chile, em Santiago, no dia 16 e depois recebe a Colômbia, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, os paraguaios somam quatro pontos e estão na sétima colocação na tabela.