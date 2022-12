Manchester United volta a decepcionar e perde amistoso para o Betis

(via Agência Estado)

Em seu segundo amistoso da fase de preparação para a retomada da temporada, o Manchester United voltou a amargar mais uma derrota em terras espanholas. Neste sábado, o time inglês foi derrotado pelo Betis por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo meia francês Nabil Fekir.

O técnico holandês Erik ten Hag programou esses jogos em meio à disputa da Copa do Mundo do Catar com a intenção de ajustar a equipe visando o Campeonato Inglês.

O próximo compromisso da equipe acontece no dia 27 deste mês, contra o Nottingham Forest, no Old Trafford. Em quinto lugar na classificação com 26 pontos, o United tenta diminuir a distância para o líder Arsenal, que contabiliza 37 no topo da tabela.

Antes da derrota para a o Betis, o Manchester já tinha sofrido outro revés: 4 a 2 para o Cádiz. Irritado com a atuação da equipe Erik ten Hag fez duras críticas à apatia da equipe em campo.

O reinício da temporada marca ainda uma nova fase no clube após a rescisão de contrato do atacante português Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag aguarda agora o retorno de alguns atletas para dar continuidade à intertemporada do clube inglês.