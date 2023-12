Manchester United vende 25% de suas ações para bilionário inglês

O Manchester United anunciou, neste domingo, uma parceria com o presidente da INEOS - empresa multinacional voltada a indústria química britânica com sede e registro em Londres - Jim Ratcliffe, para adquirir 25% das ações do clube e fornecer US$ 300 milhões (R$ 1,486 bilhão) adicionais destinados a permitir investimentos futuros.

Como parte da transação, a INEOS aceitou um pedido do conselho para delegar a responsabilidade pela gestão das operações de futebol do clube. Isso incluirá todos os aspectos das operações e academias de futebol masculino e feminino, além de dois assentos no conselho.

Os co-presidentes executivos e diretores, Avram Glazer e Joel Glazer, disseram em comunicado: "Estamos muito satisfeitos por termos fechado este acordo com Sir Jim Ratcliffe e a INEOS. Como parte da revisão estratégica que anunciamos em novembro de 2022, comprometemo-nos a analisar uma variedade de alternativas para ajudar a melhorar o Manchester United, com foco em proporcionar sucesso às nossas equipas masculinas, femininas e da Academia."

A nota prossegue: "Sir Jim e a INEOS trazem uma vasta experiência comercial, bem como um compromisso financeiro significativo para o clube. E, através da INEOS Sport, o Manchester United terá acesso a profissionais experientes de alto desempenho, com experiência na criação e liderança de equipes de elite dentro e fora do jogo. O Manchester United tem pessoas talentosas em todo o clube e nosso desejo é sempre melhorar em todos os níveis para ajudar a trazer mais sucesso aos nossos grandes torcedores no futuro."

O presidente da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, afirmou: "Como um garoto e um apoiador de longa data do clube, estou muito satisfeito por termos conseguido chegar a um acordo com o Conselho do Manchester United que nos delega a responsabilidade de gestão das operações de futebol do clube. Embora o sucesso comercial tenha garantido que sempre houve fundos disponíveis para ganhar troféus ao mais alto nível, este potencial não foi totalmente desbloqueado nos últimos tempos. Traremos o conhecimento global, experiência e talento do mundo mais amplo Grupo INEOS Sport para ajudar a promover melhorias no clube, ao mesmo tempo que fornece fundos destinados a permitir investimentos futuros em Old Trafford."

A transação está sujeita às aprovações regulamentares habituais e todas as partes estão esperançosas de que será concluída o mais rápido possível.