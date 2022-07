Manchester United vence Crystal Palace e segue sem perder com novo técnico

(via Agência Estado)

São três vitórias em três jogos. Não podia ser melhor o começo de trajetória do técnico Erik ten Hag à frente do Manchester United. Nesta terça-feira, o tradicional clube inglês superou o Crystal Palace por 3 a 1, em amistoso de pré-temporada disputado em Melbourne, na Austrália.

Mais uma vez, o United jogou sem Cristiano Ronaldo, que foi liberado da viagem de pré-temporada e ainda não definiu seu futuro. O atacante já indicou que pretende disputar a Liga dos Campeões da Europa, competição para a qual o time de Manchester não se classificou.

Como vem sendo recorrente, o United entrou em campo com força total, à exceção de CR7. O setor ofensivo teve o quarteto formado por Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford e Anthony Martial. O brasileiro Fred foi titular, enquanto Alex Telles entrou no segundo tempo, quando Ten Hag mudou praticamente o time inteiro.

Com tranquilidade, o time de Manchester construiu o placar a partir dos 18 minutos de jogo, com gol de Martial. No segundo tempo, Rashford ampliou logo aos três. E Sancho anotou o terceiro aos 14. Ward descontou para o Crystal Palace aos 29 minutos da etapa final.

Após superar Liverpool, Melbourne Victory e Crystal Palace, o United volta a campo no sábado para enfrentar o Aston Villa em novo amistoso da sua pré-temporada.