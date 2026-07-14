Manchester United oficializa o belga Tielemans após desistir do brasileiro Ederson

O Manchester United 'fechou' seu meio-campo para a próxima temporada. E o sonho de Ederson jogar na Premier League será adiado. Ao menos momentaneamente. Após desistir do brasileiro da Atalanta por causa de problemas em exames médicos, o clube inglês oficializou neta terça-feira a contratação do belga Tielemans, que completará o setor com Andrey Santos e Bruno Guimarães.

Há alguns dias, a contratação de Ederson era dada como certa para a vaga de Casemiro. O volante tinha acertado até bases salariais, de acordo com o The Athletic. A convocação de última hora para a Copa do Mundo deu uma esfriada no negócio e novos exames médicos acabaram mudando o rumo da negociação.

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Nesta terça-feira, um dia após fechar com o volante brasileiro Andrey Santos, do Chelsea, o United oficializou Tielemans, belga do Aston Villa. "O Manchester United tem o prazer de confirmar a contratação de Youri Tielemans, sujeita à formalização do contrato. O meio-campista assinou contrato até junho de 2031", anunciou o clube.

Tielemans defendeu a Bélgica até as oitavas da Copa do Mundo e chega sob enorme expectativa pelo bom trabalho na seleção e também no Aston Villa. "Youri tem sido consistentemente um dos meio-campistas mais destacados da Premier League nos últimos sete anos. Ele possui todas as qualidades técnicas, além da ambição e mentalidade necessárias para brilhar no Manchester United", elogiou o diretor de futebol Jason Wilcox. "A consistência de Youri é excepcional, e ele agregará ainda mais serenidade, criatividade e liderança ao nosso elenco."

O jogador não escondeu a satisfação com a mudança de ares. "É difícil descrever o quão orgulhoso estou de me juntar ao Manchester United. Assinar com um clube tão especial é uma sensação incrível, é o culminar de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol", destacou.

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"Tive o privilégio de vivenciar o sucesso no futebol e isso só aumentou minha determinação em conquistar ainda mais. A ambição de todos no clube é extremamente clara. Estamos todos determinados a lutar pelos maiores troféus nos próximos anos."