Manchester United e Arsenal perdem e são eliminados da Copa da Liga Inglesa; Liverpool vence

A má fase do Manchester United ganhou mais um capítulo, nesta quarta-feira, com a eliminação da equipe na Copa da Liga Inglesa, em casa, após derrota para o Newcastle por 3 a 0. Almirón, Hall e Willock fizeram os gols do time visitante.

No Estádio de Londres, o West Ham, diante de 62.154 torcedores, passou pelo Arsenal, ao marcar 3 a 1. Whyte (contra), Kudus e Bowe fizeram os gols da equipe anfitriã, enquanto Odegaard descontou para a equipe do técnico Mikel Arteta. Já em Stamford Bridge, também na capital inglesa, o Chelsea eliminou o Blackburn Rover, por 2 a 0, com gols de Badiashile e Sterling, um em cada tempo.

Em Bournemouth, o Liverpool teve de suar bastante para vencer a equipe da casa por 2 a 1. Gakpo abriu o placar para os visitantes, mas Kluivert empatou. O gol da vitória e classificação foi de Nuñez.

Em Liverpool, o Everton não teve grandes problemas para superar o Burnley por 3 a 0, com gols de Tarkowski, Onana e Young. Já o Fulham foi até Ipswich e marcou 3 a 1, com gols de Wilson, Muniz e Cairney. Baggott fez para os anfitriões.