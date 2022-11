Manchester United confirma saída de Cristiano Ronaldo

(via Agência Estado)

A decisão, segundo a direção do time, foi tomada em comum acordo com o jogador português e tem efeito imediato

Cristiano Ronaldo poderá encerrar a Copa do Mundo sem emprego. Nesta terça-feira (22), o atacante foi dispensado pelo Manchester United em comunicado publicado nas redes sociais do clube inglês. A decisão, segundo a direção do time, foi tomada em comum acordo com o jogador português e tem efeito imediato.

"O clube o agradece por sua imensa contribuição em suas duas passagens por Old Trafford", afirma o United, em uma breve nota no site da equipe.

O time inglês destacou os números de Ronaldo - 145 gols em 346 jogos - e desejou o melhor para o jogador e para sua família. "Todos no Manchester United permanecem focados em manter o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo", reiterou o clube, numa menção direta ao treinador do time, com quem CR7 teve atritos.

O anúncio foi feito dois dias antes da estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo do Catar. Mas não chega a surpreender. Ronaldo entrou em rota de colisão com a diretoria do clube desde a última pré-temporada, no meio do ano.

Entre momentos de indisciplina e um largo período no banco de reservas, a segunda passagem de Ronaldo parecia próxima do fim. A "pá de cal" na relação, no entanto, ocorreu há alguns dias, quando Ronaldo deu uma longa e polêmica entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan.

Nela, o atacante português teceu duras críticas à diretoria e aos proprietários do clube e chegou a dizer que não respeitava Ten Hag. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido faleceu no começo do ano. O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato de Cristiano.

