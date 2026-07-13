Manchester United anuncia contratação de Andrey Santos por R$ 329 milhões

O Manchester United oficializou nesta segunda-feira a contratação do volante Andrey Santos. O jogador assinou um contrato de cinco temporadas com opção de renovação por mais um ano e chega com status de titular do meio-campo.

O valor da negociação gira em torno de 56 milhões de euros (aproximadamente R$ 329 milhões) e prevê bonificações de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) por metas estabelecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Vídeo feito por IA simula encontro de Neymar com o passado e viraliza; veja

Revelado pelo Vasco, o jogador de 22 anos chega para ocupar a vaga de Casemiro. Ele assinou vínculo até 2031 e disse estar realizando um sonho. "Tudo no Manchester é especial. É uma sensação incrível me juntar a um clube que alguns dos meus maiores ídolos representaram", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

Andrey comentou ainda o fato de poder trabalhar sob o comando do treinador Michael Carrick. "Ele é o técnico perfeito para me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e alcançar os meus sonhos. Eu sei o quanto esse elenco é forte e mal posso esperar para lutar ao lado deles e competir pelos maiores troféus", completou o jogador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jason Wilcox, diretor de futebol do clube inglês, também se mostrou entusiasmado com o reforço e vê o time mais encorpado para encarar os principais rivais a partir de agosto. "Andrey é um meio-campista excepcional, com excelentes qualidades técnicas e capacidade de impactar o jogo em ambas as extremidades do campo. E ele ainda tem um grande potencial para se desenvolver", afirmou.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Andrey deixou o futebol brasileiro em 2023 quando trocou São Januário pelo Chelsea. Na sequência, foi emprestado ao Nottingham Forest e depois passou pelo Strasbourg. Foi na última temporada, no entanto, que ele ganhou espaço no Chelsea e chamou a atenção de outros clubes como o United.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogador chegou a disputar alguns jogos da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti quando foi convocado para disputar as partidas de março da Data Fifa. Ele foi ainda pré-selecionado para a Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora da lista final.