Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Manchester United anuncia a efetivação de Michael Carrick e contrato vai até 2028

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 11:33:00 Editado em 22.05.2026, 11:43:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Já de olho na próxima temporada, o Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, a continuidade do trabalho de Michael Carrick como treinador. O ex-meio-campista, que estava na função de forma interina, assinou o novo contrato que vai até 2028.

Carrick teve o trabalho reconhecido principalmente por comandar uma reação que leva o conjunto vermelho de volta à disputa da Champions League. A equipe já assegurou a terceira colocação no Campeonato Inglês e vai finalizar o torneio atrás somente do campeão Arsenal e do vice Manchester City.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar que Michael Carrick continuará como treinador da equipe principal masculina", publicou o clube por meio de nota. A postagem valoriza também a sua trajetória como atleta da equipe.

"Um dos jogadores mais vitoriosos e condecorados do United, Carrick disputou 464 jogos pelo clube, conquistando cinco títulos da Premier League, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de clubes", destacou.

Neste trabalho recente, seu desempenho no banco de reservas foi altamente positivo. Ele assumiu a função após a saída de Ruben Amorim e obteve 11 vitórias em 16 partidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ter a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol tão especial me enche de imenso orgulho. Ao longo desses últimos cinco meses, ele grupo demonstrou que consegue atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui", afirmou Carrick em entrevista ao site oficial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
efetivação Futebol Manchester United Michael Carrick
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV