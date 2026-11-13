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Manchester United anuncia a contratação do técnico Mauricio Pochettino

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Manchester United está sob nova direção em seu comando técnico. O clube inglês anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação de Mauricio Pochettino para o cargo de treinador. O argentino deixa a seleção dos Estados Unidos e assume a vaga liberada na demissão de Michael Carrick.

O ex-meio-campista deixou o clube diante da péssima fase do United, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Com apenas oito pontos, o conjunto vermelho ocupa a 18ª colocação ao lado do Sunderland. Na lanterna aparece o Crystal Palace com sete.

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Em dez confrontos pela competição nacional, o United obteve apenas uma vitória empatou cinco vezes e amargou quatro derrotas. O sucessor já entra pressionado para conseguir engatar uma sequência de resultados positivos a fim de fazer o time principal decolar no Campeonato Inglês.

O empate diante do Aston Villa, pelo placar de 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, Carrick obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada levando em conta todas as competições.

A federação dos Estados Unidos também tratou de anunciar a saída de Pochettino. "Hoje, a US Soccer vem anunciar que Mauricio Pochettino deixará seu cargo de treinador da seleção masculina para se tornar o técnico do Manchester United", escreveu a federação norte-americana.

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Pochettino se despede dos Estados Unidos na Data Fifa de novembro. O argentino comanda a equipe nos jogos de sábado e terça-feira contra o Haiti, pela Nations League da Concacaf.

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