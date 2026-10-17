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Manchester City vence Ipswich com 2 de Haaland e continua 100% na Premier League

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Líder da Premier League, o Manchester City manteve sua campanha com 100% de aproveitamento ao vencer o Ipswich por 3 a 2, com dois gols de Haaland, neste sábado pela sétima rodada do campeonato no Etihad Stadium. O resultado coloca pressão no atual campeão, o Arsenal, que está momentaneamente 6 pontos atrás do time de Manchester (21 a 15) e enfrenta neste domingo Nottingham Forest.

Em seu estádio, o Manchester City dominou o Ipswich, que tem 9 pontos e ocupa a 10ª posição. Com cerca 80% de posse de bola, o City não demorou para marcar. Aos 19, Phil Foden, no meio dos zagueiros dentro da área, concluiu cruzamento de Doku pela esquerda. O Ipswich, porém, conseguiu reagir de maneira imediata e empatou dois minutos depois. Maeda recebeu lançamento de Ouattara, ganhou a disputa de bola com Guéhi e finalizou na saída de Donnarumma.

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Surpreendido, o City manteve o controle do jogo e então artilheiro da Premier League, até então com uma atuação discreta, apareceu. Haaland, aos 34, aproveitou cruzamento de Kovacic e completou de cabeça. No segundo tempo, o norueguês voltou a marcar. Aos 24, após assistência de Ndiaye, ganhou de Ouattara e chutou cruzado, para marcar seu oitavo gol no campeonato.

Haaland ainda teve um gol anulado, por impedimento, antes de o Ipswich marcar o segundo, com Flemming cobrando pênalti aos 45.

Na próxima rodada, o Manchester tenta prolongar sua campanha perfeita na Premier League contra o Aston Villa no Villa Park, no sábado. Antes, porém, o time do técnico Enzo Maresca recebe o grego AEK na terça-feira pela Champions League. O Ipswich recebe o Nottingham Forest na sexta-feira.

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CHELSEA VENCE O EVERTON E ENTRA NO G4

Mesmo no estádio do rival, o Chelsea venceu o Everton por 2 a 0, neste sábado, e chegou ao quarto posto da Premier League com 13 pontos. O Everton permaneceu com 10 e está na sétima posição. Em um jogo marcado pelo susto com o goleiro Dibu Martínez, que sofreu um choque de cabeça com Branthwaite, do Everton, e teve que deixar o campo de maca e imobilizado, o atacante Pedro Neto marcou os dois gols do Chelsea.

O time de Londres foi beneficiado pela virada por 2 a 1 do Liverpool sobre o Brentfort, que ficou estacionado nos 10 pontos. O Liverpool, que se reabilitou da derrota por 3 a 0 para o City na última rodada, chegou aos 12 pontos e está em quinto lugar.

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O Brentford abriu o placar aos 44 do primeiro tempo com Lewis-Potter com assistência do brasileiro Igor Thiago. Ainda antes do intervalo, Yarmolyuk foi expulso, deixando o Brentford com um homem a menos e mudando o panorama da partida. No segundo tempo, o Liverpool virou com Muñoz aos 17 e Isak aos 25. Isak tem 5 gols na Premier League e ocupa o segundo lugar na lista de artilheiros, ao lado do brasileiro João Pedro, do Chelsea.

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