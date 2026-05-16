Manchester City vence Chelsea e conquista a Copa da Inglaterra com golaço de Semenyo

O Manchester City conquistou neste sábado o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Chelsea por 1 a 0, em Wembley, em uma final decidida nos detalhes. O gol da vitória saiu no segundo tempo, com golaço de letra de Antoine Semenyo, suficiente para garantir ao time de Pep Guardiola o oitavo troféu da competição.

O JOGO

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O City assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O primeiro tempo teve ritmo travado e poucas finalizações. O Chelsea, pouco conseguiu produzir ofensivamente e praticamente não levou perigo ao gol rival.

A melhor oportunidade antes do intervalo foi do Manchester City, com Erling Haaland, em uma das poucas escapadas de real perigo da equipe inglesa. Ainda assim, a partida permaneceu morna em Wembley, enquanto o Chelsea acumulava problemas com os cartões amarelos de Enzo Fernández e Cucurella.

Depois do intervalo, o Chelsea conseguiu equilibrar as ações e passou a ter mais tempo com a bola. Aos 12 minutos, os londrinos chegaram a pedir pênalti após Enzo Fernández tentar um cruzamento e a bola bater no braço direito de OReilly dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Pouco depois, uma boa jogada construída terminou com um passe forte demais de Gusto para João Pedro, desperdiçando uma rara chance de finalização.

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O momento de maior equilíbrio, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, o Manchester City encontrou o lance decisivo da final. Bernardo Silva acionou Haaland, que cruzou rasteiro para a área. Mesmo marcado por Colwill, Semenyo apareceu para finalizar de letra e marcar um golaço, sem chances para Robert Sánchez: 1 a 0.

Em vantagem, o City ficou mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate. OReilly desperdiçou duas oportunidades claras ao errar o passe para Haaland em situações promissoras, enquanto Matheus Nunes acertou a trave após jogada em velocidade. Nos minutos finais, Cherki ainda obrigou Sánchez a fazer grande defesa em chute da entrada da área, mas o placar não mudou. Ao Chelsea, restou a frustração de encerrar a temporada sem troféus e ampliar o jejum na competição, conquistada pela última vez em 2017/18.