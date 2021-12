Manchester City vence a sexta seguida e dispara na liderança do Inglês

Da Redação

Atual campeão, o Manchester City disparou na liderança do Campeonato Inglês ao conquistar a sexta vitória consecutiva na competição. A vitória, na manhã deste sábado, foi sobre o Wolverhampton. Com gol de Sterling, a equipe de Pep Guardiola venceu por 1 a 0, no Etihad Stadium, em jogo válido pela 16ª rodada.

O triunfo levou o Manchester City aos 38 pontos, na liderança do Inglês, e o fez abrir quatro do Liverpool, que entrará em campo ainda neste sábado contra o Aston Villa. O Wolverhampton, por outro lado, conheceu o quarto tropeço consecutivo, ficando em oitavo, com 21, três atrás da zona para a Liga Europa.

Em campo, Manchester City e Wolverhampton fizeram um primeiro tempo equilibrado, com poucas oportunidades de gol. O domínio foi do time da casa, mas os visitantes entraram em campo com a clara intenção de se defender e surpreender em um lance de contra-ataque.

Apesar do duelo parelho, não faltou emoção. Rúben Neves e Kilman bateram a cabeça e necessitaram de atendimento médico. O defensor teve um sangramento, mas voltou a campo. O susto não impediu de o sistema defensivo do Wolverhampton continuar fazendo um jogo perfeito.

A situação, no entanto, começou a complicar aos 46 minutos, quando Raúl Jiménez, que já havia recebido o cartão amarelo, retardou uma cobrança de falta e acabou sendo expulso, deixando o time visitante com um jogador a menos.

No segundo tempo, o Manchester City teve mais espaço, se atirou ao ataque e começou a criar boas oportunidades, principalmente com Gabriel Jesus. O ex-atacante do Palmeiras teve duas chances de inaugurar o marcador, mas o rival foi se segurando de todas as formas.

Aos 20 minutos, não teve jeito. O árbitro assinalou pênalti após a bola bater na axila de João Moutinho. Sterling bateu com extrema tranquilidade para fazer 1 a 0, o seu centésimo no Campeonato Inglês.

Em vantagem no marcador, o City continuou atacando, mas se acomodou e tomou um susto no último lance. Kilman recebeu dentro da área e cabeceou firme. Ederson espalmou para selar a vitória da equipe de Pep Guardiola.