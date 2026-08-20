Manchester City tem interesse em Allan, mas Palmeiras não deseja vender o jogador

Allan, jovem atacante do Palmeiras, desperta interesse do Manchester City. O time inglês deseja o jogador para o lugar do atacante brasileiro Savinho, que está a caminho do Tottenham.

Há o interesse, mas nenhuma proposta foi enviada ao Palmeiras até o momento, como inicialmente publicou o jornalista francês Santi Aouna e confirmou o Estadão.

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O clube recusou ofertas pelo atleta recentemente e mantém a posição de não querer vender um de seus principais jogadores, pensando em não enfraquecer o plantel e ter mais chances de erguer taças no fim do ano.

O cenário só será diferente se chegar ao clube paulista uma proposta com valores fora do padrão, considerada irrecusável. Nesse caso, se Allan quiser sair, o Palmeiras não deve colocar obstáculos.

Allan tem multa rescisória estimada em 100 milhões de euros (R$ 605 milhões) e contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029.

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O ponta-direita canhoto de 22 anos recebeu uma proposta do Aston Villa, em julho, que o Palmeiras rejeitou. A oferta se aproximava de 25 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões). Napoli e Newcastle também sondaram o atleta nos últimos meses.

Allan subiu para o profissional do Palmeiras em janeiro de 2025 e se destacou no mesmo ano. Nesta temporada, firmou-se como titular, na maioria das vezes atuando como um ala pela direita. Ele tem seis gols e cinco assistências em 41 jogos em 2026.