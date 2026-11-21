Em um momento delicado na temporada, o Manchester City apenas empatou diante do Fulham, por 1 a 1, na manhã deste sábado (21), pela 11ª rodada da Premier League. A equipe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitórias na competição e teve uma atuação abaixo do esperado no Etihad Stadium, com direito a vaias da torcida após o apito final.

O time de Enzo Maresca não vence pela competição nacional desde o dia 17 de outubro, na vitória diante do Ipswich Town. Naquela altura do torneio, a equipe tinha 100% de aproveitamento e liderava isoladamente. Agora, o City está na terceira posição e pode ver Arsenal e Brighton ganharem mais distância.

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Por outro lado, o Fulham quebrou uma sequência de 20 vitórias seguidas do gigante de Manchester em confrontos diretos. O empate teve um sabor agridoce para a equipe, que teve as melhores oportunidades, mas deixou escapar a vitória em bola parada. O time de Londres tem 11 pontos e segura a 14ª posição.

O JOGO:

Com a necessidade de reencontrar as vitórias na Premier League, o Manchester City começou mal a partida diante do Fulham e viu o adversário balançando as redes com 16 minutos de bola rolando. O norueguês Oscar Bobb, que estava no gigante de azul até a última temporada, fez bela jogada e deu o passe para o brasileiro Rodrigo Muniz na entrada da área. Ele bateu firme, no ângulo do goleiro Donnarumma.

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Aos 24 minutos, o centroavante Haaland até chegou a empatar a partida, após um lance confuso dentro da área. O camisa 9 errou o chute e dividiu a bola com o goleiro Leno, que se enrolou e aceitou. No entanto, o VAR analisou o lance e invalidou o tento por falta do noruguês diante do arqueiro alemão.

No segundo tempo, o técnico Enzo Maresca preferiu manter a mesma equipe, mas com uma mudança de postura, colocando mais pressão no Fulham. A estratégia trouxe resultado aos 12 minutos, quando Elliot Anderson pegou a sobra na cobrança de escanteio e acertou um belo chute, deixando tudo igual no Etihad Stadium.

Aos 22 minutos, o brasileiro Rodrigo Muniz teve grande oportunidade para anotar pela segunda vez na partida. Ele partiu com a bola no campo de ataque para cima dos adversários e bateu forte. O goleiro Donnarumma estava adiantado, mas conseguiu recuperar e salvou a jogada.

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No lance seguinte, o italiano fez outra grande intervenção diante da torcida. O zagueiro Calvin Bassey recebeu no lado esquerdo do ataque e invadiu a área. Ele bateu firme, mas o arqueiro tirou espaço e mandou a bola para escanteio.

A partida esfriou nos minutos seguintes e os técnicos Enzo Maresca e Álvaro Arbeloa promoveram algumas mudanças. O jovem Allan, por exemplo, entrou no lugar de Ndiaye, enquanto Enzo Fernández substituiu Bouaddi. Nos visitantes, o centroavante Gonzalo Garcia, ex-Real Madrid, pegou a vaga de Bobb.