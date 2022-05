Manchester City sobra contra Newcastle, abre 3 pontos e fica perto do título

Da Redação

O Manchester City fez o dever de casa no Etihad Stadium contra o Newcastle neste domingo e deu um passo importantíssimo rumo ao título inglês ao vencer o jogo por 5 a 0. Sem sustos, a equipe de Pep Guardiola dominou a partida válida pela 36ª rodada e, com o tropeço do Liverpool, fica ainda mais perto do título, a três jogos do fim.

O time azul de Manchester chega a nove jogos sem perder no Campeonato Inglês, com sete vitórias e dois empates. Boa fase que leva a equipe aos 86 pontos, três a mais que o Liverpool, que empatou com o Tottenham no sábado. Agora, somente uma derrota ou uma sequência de empates do Manchester City nesta reta final poderá recolocar o Liverpool no topo da tabela.

Novo rico do futebol mundial, o Newcastle tem uma ótima sequência de quatro vitórias seguidas interrompida, que o livrou do rebaixamento. O time figura na 13ª colocação, com 43 pontos ganhos. As expectativas são de que o clube faça grandes investimentos para a próxima temporada.

As suspeitas de que a eliminação na Liga dos Campeões poderia afetar o Manchester City na luta pelo título inglês não demoraram muito para serem derrubadas. O time de Guardiola dominou o clube alvinegro, praticamente não sofreu no primeiro tempo e chegou muito ao ataque. Ao todo, foram 10 finalizações do City nos primeiros 45 minutos, chegando com muitos lançamentos precisos.

O gol saiu em uma jogada de videogame, aos 18 minutos. Gundogan fez uma enfiada de bola perfeita para a área, João Cancelo escorou de cabeça e Sterling, também de cabeça, completou para o fundo das redes, 1 a 0. O segundo gol saiu aos 38 minutos, após o goleiro Dubravka defender e Laporte pegar o rebote dentro da pequena área.

O cenário seguiu no segundo tempo e a forte bola aérea do Manchester City voltou a fazer estrago. Aos 26 minutos, Kevin De Bruyne cobrou escanteio na primeira trave e o volante Rodri cabeceou no cantinho para fazer 3 a 0. Novamente sem sofrer gols, Ederson se iguala a Alisson como goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols no campeonato.

Nos minutos finais, ainda deu tempo do time mandante fazer mais dois gols. Zinchenko finalizou mal, mas a bola foi na direção de Phil Foden, que completou para o fundo das redes, aos 45 minutos. Dois minutos depois, um lindo trabalho coletivo terminou em finalização e golaço de Sterling. Os gols serviram para tornar o ataque do Manchester City o melhor da competição, com 89 gols.

O Manchester City encerra sua campanha com sequência diante de Wolverhampton, West Ham e Aston Villa. Já o Newcastle tem mais dois jogos pela frente para encerrar a campanha na Premier League, contra o Arsenal em casa e contra o Burnley fora de casa.