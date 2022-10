Manchester City goleia Southampton e assume liderança; Bruno Guimarães brilha

(via Agência Estado)

O Manchester City teve toda a tranquilidade do mundo para vencer o Southampton na manhã deste sábado pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando no Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola goleou o adversário pelo placar de 4 a 0, com mais uma grande atuação.

Ainda invicto após nove jogos, o time de Manchester chega a 23 pontos e assume a liderança provisória do campeonato, dois pontos à frente do Arsenal, que ainda joga na rodada. O Southampton segue com os mesmos sete pontos, na 16ª colocação.

O Manchester City começou a partida em casa pressionando muito o time do Southampton. Haaland saiu cara a cara com o goleiro aos 14 minutos e finalizou na trave. Por muito pouco o norueguês não abriu o placar.

Grande nome do jogo até então, o português João Cancelo abriu o placar aos 19 minutos. O lateral-esquerdo chegou pelos lados do campo, fez um belo drible em Ward-Prowse para invadir a área e finalizou cruzado de forma certeira para o fundo do gol, fazendo 1 a 0.

O time de Pep Guardiola ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. De Bruyne passou para Phil Foden, que dominou e tocou por cobertura, tirando do goleiro Bazunu para fazer 2 a 0 para o time de Manchester aos 31 minutos. Com o passe, De Bruyne ultrapassou David Silva e se tornou o jogador com mais assistências pelo Manchester City na história da Premier League, com 94 passes para gols.

A primeira finalização do Southampton no jogo aconteceu apenas aos 45 minutos do primeiro tempo. A situação ainda piorou no início do segundo tempo, quando Mahrez fez 3 a 0 logo aos 3 minutos. O argelino recebeu levantamento de Rodri para finalizar de primeira e fazer um golaço.

Aos 20 minutos foi a vez do artilheiro do campeonato marcar seu gol. João Cancelo fez tabela na linha de fundo e cruzou rasteiro para finalização firme de Erling Haaland, que chegou a 20 gols como jogador do Manchester City.

BRUNO GUIMARÃES BRILHA

O brasileiro Bruno Guimarães foi o grande destaque da vitória do Newcastle por 5 a 1 sobre o Brentford. Jogando diante de sua torcida, Bruno Guimarães fez dois gols. Ele abriu o placar com um belo cabeceio e depois marcou o terceiro em um chute certeiro de fora da área. Com o resultado, o Newcastle sobe para a quinta colocação, com 14 pontos. O Brentford é o 12º, com 10.

DIEGO COSTA ESTREIA

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa estreou como titular pelo Wolverhampton em seu retorno ao Campeonato Inglês diante do Chelsea neste sábado. Contra o ex-time, Diego viu o Wolverhampton ser derrotado por 3 a 0, com gols de Havertz, Pulisic e Broja. O Wolverhampton fica na zona de rebaixamento, com seis pontos, enquanto o Chelsea entra no G4, com 16 pontos.

Ainda nesta manhã de sábado, o Bournemouth venceu o Leicester em casa por 2 a 1 e chegou à oitava colocação, com 12 pontos. O Leicester é o vice-lanterna, com quatro pontos.