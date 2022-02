Manchester City dá mais um passo em direção ao título do Campeonato Inglês

Da Redação

O Manchester City deu mais um passo em direção do título do Campeonato Inglês na temporada 2021/2022, ao vencer, nesta quarta-feira, em seu campo, o Brentford, por 2 a 0, em duelo válido pela 24ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola, líder da competição, alcançou os 60 pontos, enquanto a equipe derrotada é a 14ª, com 23.

Os gols do Manchester City, oriundos de falhas da zaga do Brentford, foram marcados um em cada tempo. Mahrez, aos 40 minutos da primeira etapa, abriu o placar em bela cobrança de pênalti. Aos 24, do tempo final, De Bruyne não perdoou erro do goleiro Raya e fez o segundo, definindo a 19ª vitória do City em 24 jogos disputados.

A decepção da rodada foi o Tottenham, que, mesmo atuando em seu campo, perdeu de virada, por 3 a 2, para o Southampton. O time do brasileiro Lucas Moura, que iniciou a partida e foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo, esteve duas vezes à frente do placar, mas não conseguiu segurar a vantagem.

Com a derrota, o Tottenham se mantém com 36 pontos, em sétimo lugar, enquanto o Southampton saltou para a décima colocação, com 28 pontos.

Já o Aston Villa contou com um belo gol do brasileiro Philippe Coutinho, chegou a estar com 3 a 1 no placar, mas permitiu a reação do Leeds no empate por 3 a 3. A igualdade deixou o Aston Villa com 27 pontos, em 11º lugar, e o Leeds na 15ª colocação, com 23.