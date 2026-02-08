Manchester City consegue virada heroica sobre o Liverpool em jogo elétrico no segundo tempo

Em jogo eletrizante no segundo tempo, Manchester City conseguiu a virada nos acréscimos e derrota o Liverpool, por 2 a 1, mantendo a perseguição ao Arsenal pela liderança da Premier League. A partida aconteceu em Anfield, pela 25ª rodada, e os donos da casa venciam o embate até os 38 minutos da segunda etapa, mas tomou a virada com gols de Bernardo Silva e Haaland.

O resultado manteve a distância do City para os Gunners em seis pontos, que venceram o Sunderland, por 3 a 0, neste sábado. Os Reds se mantiveram na sexta colocação e ainda não conseguiram se aproximar das vagas para competições continentais.

A equipe de Guardiola volta a campo pelo campeonato nacional na próxima quarta-feira, contra o Fulham, em casa. Já os comandados de Arne Slot visitam o Sunderland, no mesmo dia.

A primeira metade de jogo começou bem movimentada e com boa troca de passe das duas equipes. Com apenas um minuto e 20 segundos, a chance mais clara do primeiro tempo apareceu nos pés de Haaland. O camisa 9 foi acionado pelo meia Bernardo Silva, acabou se enrolando com a bola, mas ainda conseguiu o chute e exigiu boa defesa do brasileiro Alisson, que saiu para fechar o ângulo do atacante.

Os minutos seguintes mantiveram o predomínio dos Citizens, que mostraram perigo com as movimentações de Omar Marmoush. O camisa 7 apareceu em ao menos quatro ataques dos visitantes. Na melhor delas, aos 21 minutos, ele conseguiu girar em cima da marcação e chutou à esquerda de Alisson. Além das finalizações, o egípcio tomou o único cartão amarelo da primeira etapa, aos 41 minutos.

Jogando em Anfield, o Liverpool teve dificuldades para fazer valer o fator casa. Na melhor oportunidade, Salah aproveitou a saída estranha de Donnarumma, que afastou mal, e chutou por cima da meta.

A etapa complementar começou sem alterações dos técnicos Arne Slot e Pep Guardiola. O Liverpool começou com mais vontade e pressionou o Manchester City, principalmente com as movimentações de Florian Wirtz. Foi dos pés do alemão que saiu a primeira grande oportunidade dos Reds. Aos 7 minutos, ele brigou firme pela posse de bola e rolou para Ekitiké, que chutou alto à esquerda do gol defendido por Donnarumma.

Aos 10 minutos, Semenyo recebeu o passe de Marmoush e exigiu boa defesa de Alisson. O brasileiro repôs em velocidade e, no contra-ataque, Ekitiké infiltrou dentro da área e cabeceou para fora. Dois minutos mais tarde, o zagueiro Khusanov, do City, tomou uma joelhada do companheiro Donnarumma, após dividida, e precisou sair de campo. Em seu lugar entrou Rúben Dias.

O Liverpool conseguiu inaugurar o placar aos 28 minutos da segunda etapa. A equipe teve falta marcada da intermediária. O versátil Szoboszlai foi para a cobrança e acertou um lindo chute, com muita curva, e não deu chances ao gigante italiano, que apenas acompanhou a bola entrando em sua meta. Vale lembrar que, no primeiro turno, contra o Arsenal, o húngaro fez algo parecido no mesmo gol, em Anfield.

A alegria dos Reds durou apenas dez minutos. O time comandado por Guardiola chegou ao empate nos pés de Bernardo Silva, que aproveitou a escorada, de cabeça, do norueguês Haaland. O meia português se jogou na bola e venceu o goleiro Alisson.

A virada do Manchester City veio aos 46 minutos, quando Matheus Nunes foi derrubado na área pelo goleiro Alisson. Coube ao centroavante Erling Haaland ir para a cobrança e chutar no canto direito do brasileiro, sem chances de defesa.

Ainda deu tempo para um verdadeiro milagre de Donnarumma, evitando o gol do compatriota Chiesa. O Manchester City chegou a marcar o terceiro tento no apagar das luzes, nos pés de Cherki. No entanto, a arbitragem foi acionada pelo VAR e marcou a falta de Szoboszlai na jogada, dando vermelho para o meio-campista do Liverpool e anulando o terceiro gol.