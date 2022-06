Manchester City chega a acordo e oficializa contratação de Haaland

(via Agência Estado)

O atacante norueguês Erling Haaland teve a sua contratação oficializada pelo Manchester City nesta segunda-feira. O jogador de 21 anos, que ganhou status de estrela atuando pelo Borussia Dortmund nas últimas duas temporadas europeias, assinou até 2027 com a equipe inglesa.

"Este é um momento de orgulho para mim e para a minha família. Eu sempre acompanhei o City e amei fazer isso nas últimas temporadas", disse Haaland, em entrevista ao site oficial do clube. "Quero fazer gols, ganhar troféus e evoluir como jogador."

Segundo a imprensa britânica, a contratação de Haaland gira em torno de 60 e 75 milhões de euros (entre R$ 325 e 406 milhões). Ao lado do meio-campista belga Kevin De Bruyne, o atacante deve receber o maior salário do elenco comandado por Pep Guardiola, com vencimentos semanais no valor de 375 mil libras (R$ 2,3 milhões).

A oportunidade de ser treinado por Guardiola também pesou na escolha de Haaland. A contratação de um atacante era o sonho da diretoria desde a saída do ídolo Sergio Agüero, no ano passado. Mesmo sem um homem de referência, o Manchester City fez incríveis 99 gols na conquista do Campeonato Inglês. "Não tem como não admirar o estilo de jogo. É empolgante e cria muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu", comentou Haaland.

A relação do norueguês com o Manchester City não é nova. O pai do jogador, Alfie-Inge Haaland, atuou com a camisa do time inglês entre 2000 e 2003 - tendo sua carreira abreviada após uma entrada violenta do irlandês Roy Keane, capitão do rival Manchester United à época. Uma foto do jovem atacante usando o uniforme azul ainda criança foi usada pelo clube para anunciar o atleta.

Ao lado de Mbappé, Haaland é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Em toda a carreira, marcou 155 gols em 203 jogos. Pelo Dortmund somente, ele balançou as redes 77 vezes em 80 partidas.