Manchester City cede empate ao Tottenham e cai para o 3º lugar do Campeonato Inglês

Em mais um jogo emocionante do Campeonato Inglês, o Manchester City virou para cima do Tottenham, chegou a estar duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate por 3 a 3, neste domingo, no Etihad Stadium, pela 14ª rodada. Além de permitir que o Arsenal abrisse três pontos na liderança, acabou sendo ultrapassado pelo Liverpool.

continua após publicidade

Com isso, o Manchester City terminou a rodada no terceiro lugar, com 30 pontos, atrás de Arsenal (33) e Liverpool (31). O Tottenham, que conheceu o quarto tropeço consecutivo no torneio, continua em quinto, com 27, atrás também do Aston Villa, com 29.

Manchester City e Tottenham fizeram um primeiro tempo de arrepiar. A marcação ficou em segundo plano diante de duas equipes que buscaram o ataque a todo momento. O time visitante saiu na frente aos cinco minutos. Bryan Gil acionou Heung-min Son em velocidade. Ele ganhou de Doku e chutou cruzado para superar Ederson.

continua após publicidade

Mas quis o destino que Son também fizesse o gol de empate para o Manchester City. Aos sete, após cobrança de falta de Julián Álvarez, Haaland desviou de cabeça e viu a bola bater na coxa do sul-coreano e parando no fundo das redes.

O gol de empate abalou o Tottenham, que caiu muito de produção e viu o Manchester City dominar o duelo. O time da casa acertou duas bolas na trave, com Doku e Julián Álvarez, mas foi Foden quem colocou o City à frente do placar. Aos 30, após linda triangulação, o meia apareceu livre na área e só empurrou.

O Manchester City voltou para o segundo tempo pressionando o Tottenham e quase fez o terceiro logo de cara. Após erro na saída de bola, Bernardo Silva chutou colocado. A bola tinha endereço certo, mas Vicario fez um milagre para salvar o Tottenham.

continua após publicidade

O time de Pep Guardiola parecia ter o Tottenham nas mãos, mas se acomodou e sofreu o empate aos 23. Lo Celso recebeu na intermediária, passou por Ruben Dias e bateu com categoria para empatar.

E teve mais emoção no final. O City pressionou na saída de bola e a recuperou com Rodri, que acionou Haaland. Ele rolou para trás e viu Grealish, livre, empurrar para o gol. Mas nem tudo foi festa. O Tottenham reagiu e decretou a igualdade aos 44. Brennan Johnson avançou pela esquerda e cruzou na medida para Kuluseviski marcar. A bola bateu no travessão antes de entrar.

Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Aston Villa, na quarta-feira, às 17h15, no Villa Park. Na quinta, às 17h15, o Tottenham recebe o West Ham, no Tottenham Hotspur Stadium.