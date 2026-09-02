Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Manchester City bate recorde de janela mais cara da história após gastar R$ 3,15 bilhões

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A janela de transferências do verão europeu se encerrou na noite de terça-feira, dia 1º. Com um gasto total de mais de 526 milhões de euros (cerca de R$ 3,15 bilhões), o Manchester City quebrou o recorde de maior valor gasto em um período de negociação.

O clube inglês bateu a marca que pertencia anteriormente ao Liverpool, que havia desembolsado 483 milhões de euros (cerca de R$ 2,85 bilhões) há exatamente um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe de Manchester trouxe dois reforços acima dos 100 milhões de euros: Elliot Anderson, por 135 milhões de euros (cerca de R$ 810 milhões) e Enzo Fernández, por 145,8 milhões de euros (cerca de R$ 875 milhões). Além deles, o clube ainda contratou a promessa marroquina Ayyoub Bouaddi, que estava no Lille, por 95 milhões de euros (cerca de R$ 570 milhões).

Ao todo, os clubes da Premier League gastaram mais de 3,5 bilhões de euros nesta janela de transferências. O valor representa um aumento de 13% em relação ao desembolsado no ano anterior, mostrou um levantamento do The Athletic.

Dos 20 participantes da competição, 14 gastaram mais de 116 milhões de euros (cerca de R$ 696 milhões) em contratações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, 41 jogadores foram negociados por valores superiores a 35 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões), enquanto quatro transferências ultrapassaram a marca de 116 milhões de euros (cerca de R$ 696 milhões).

CHELSEA, TOTTENHAM E NEWCASTLE ENTRAM NO TOP 10 DE MAIORES GASTOS DA HISTÓRIA

Junto com o Manchester City, Chelsea, ? 407 milhões (cerca de R$ 2,40 bilhões), Tottenham, ? 366 milhões (cerca de R$ 2,15 bilhões) e Newcastle United, ? 301 milhões (cerca de R$ 1,77 bilhão) também entraram para o top 10 de clubes que mais gastaram em uma única janela de transferência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as principais contratações, Morgan Rogers deixou o Aston Villa e foi para o Chelsea por 138 milhões de euros. O Newcastle, por sua vez, acertou com Matias Fernández-Pardo, do Lille, por até 65 milhões de euros, enquanto Maxence Lacroix chegou ao Tottenham após passagem pelo Crystal Palace por 60,7 milhões de euros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Janela Manchester City
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV