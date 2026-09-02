Manchester City bate recorde de janela mais cara da história após gastar R$ 3,15 bilhões

A janela de transferências do verão europeu se encerrou na noite de terça-feira, dia 1º. Com um gasto total de mais de 526 milhões de euros (cerca de R$ 3,15 bilhões), o Manchester City quebrou o recorde de maior valor gasto em um período de negociação.

O clube inglês bateu a marca que pertencia anteriormente ao Liverpool, que havia desembolsado 483 milhões de euros (cerca de R$ 2,85 bilhões) há exatamente um ano.

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A equipe de Manchester trouxe dois reforços acima dos 100 milhões de euros: Elliot Anderson, por 135 milhões de euros (cerca de R$ 810 milhões) e Enzo Fernández, por 145,8 milhões de euros (cerca de R$ 875 milhões). Além deles, o clube ainda contratou a promessa marroquina Ayyoub Bouaddi, que estava no Lille, por 95 milhões de euros (cerca de R$ 570 milhões).

Ao todo, os clubes da Premier League gastaram mais de 3,5 bilhões de euros nesta janela de transferências. O valor representa um aumento de 13% em relação ao desembolsado no ano anterior, mostrou um levantamento do The Athletic.

Dos 20 participantes da competição, 14 gastaram mais de 116 milhões de euros (cerca de R$ 696 milhões) em contratações.

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Ao todo, 41 jogadores foram negociados por valores superiores a 35 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões), enquanto quatro transferências ultrapassaram a marca de 116 milhões de euros (cerca de R$ 696 milhões).

CHELSEA, TOTTENHAM E NEWCASTLE ENTRAM NO TOP 10 DE MAIORES GASTOS DA HISTÓRIA

Junto com o Manchester City, Chelsea, ? 407 milhões (cerca de R$ 2,40 bilhões), Tottenham, ? 366 milhões (cerca de R$ 2,15 bilhões) e Newcastle United, ? 301 milhões (cerca de R$ 1,77 bilhão) também entraram para o top 10 de clubes que mais gastaram em uma única janela de transferência.

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Entre as principais contratações, Morgan Rogers deixou o Aston Villa e foi para o Chelsea por 138 milhões de euros. O Newcastle, por sua vez, acertou com Matias Fernández-Pardo, do Lille, por até 65 milhões de euros, enquanto Maxence Lacroix chegou ao Tottenham após passagem pelo Crystal Palace por 60,7 milhões de euros.