Manchester City anuncia Allan em transação de R$ 240 milhões: 'Sempre vou amar o Palmeiras'

O Manchester City anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 31, a contratação do atacante Allan. O clube inglês fechou a contratação junto ao Palmeiras por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual). Além disso, o jovem assinou contrato até 2031.

"Amo o Palmeiras e sempre amarei, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Quero ser o melhor jogador possível, e as conversas que tive com o pessoal do City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para realizar minhas ambições", disse Allan em seu anúncio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atraentes do mundo para os jogadores. Poder estar aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida", completou o jovem.

Aos 22 anos, o atacante é o quinto reforço do Manchester City para a temporada 2026/27. Nesta janela de transferências, o clube já anunciou as contratações dos meio-campistas Elliot Anderson e Bouaddi, do atacante Jeremy Monga e do goleiro Gerónimo Rulli.

"Acompanhamos sua evolução no Brasil e vimos um jogador que cresce nos grandes momentos e trabalha duro pela equipe, sempre com uma atitude exemplar. Todos estão muito felizes com a sua chegada, e estamos ansiosos para vê-lo evoluir no City", revelou o diretor de futebol do clube inglês, Hugo Viana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Allan foi revelado pelo Palmeiras e ganhou espaço no elenco profissional em 2025. Ao todo, ele disputou 96 jogos com a camisa alviverde, anotou nove gols e deu 12 assistências. Também conquistou dois títulos: os Campeonatos Paulistas de 2024 e 2026.

Seu momento de maior destaque pelo clube paulista foi na Libertadores de 2025, no duelo contra a LDU, pela semifinal da competição. Após o Palmeiras perder por 3 a 0 no confronto de ida, o jovem foi titular no duelo de volta e foi um dos principais responsáveis pela virada no placar.

Em campo, Allan deu a assistência para o gol de Sosa, que abriu o marcador do jogo e, nos minutos finais, sofreu o pênalti que foi convertido por Raphael Veiga e garantiu a classificação da equipe para a final da Libertadores.