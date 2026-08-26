Manchester City anuncia a contratação de joia do Marrocos que brilhou na Copa contra o Brasil

A janela de transferências na Europa continua movimentando o mercado da bola. Nesta quarta-feira, o Manchester City anunciou a contratação do meia Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O jogador, que defendeu o Marrocos na Copa do Mundo, ganhou destaque no torneio de seleções por sua atuação contra o Brasil, na estreia das duas equipes na competição realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A nova atração do time inglês assinou um contrato de cinco temporadas e chega com status de titular para a equipe de Enzo Maresca, treinador que tem o desafio de recolocar o conjunto azul novamente no caminho das principais conquistas.

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De acordo com a imprensa internacional, o City fechou a negociação por 95 milhões de euros (algo em torno de R$ 570 milhões. A transação pode ter ainda um aditivo de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) por metas estabelecidas.

Bouaddi surge como um dos jovens jogadores mais promissores do futebol mundial tendo participado de 96 partidas pelo Lille e conquistado ainda oito convocações para a seleção principal de seu país, informou o clube em seu site oficial.

"É um dia muito especial para mim e minha família. Considero o Manchester City o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui. Passei a maior parte da vida trabalhando duro para me tornar o melhor jogador possível e chegar ao topo do futebol", declarou o jogador.

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O site do City cita, inclusive, a sua atuação contra o Brasil no duelo válido pela primeira rodada da fase de classificação do Grupo C na Copa do Mundo. "Bouaddi foi apontado por muitos especialistas como um jogador para ficar de olho na Copa do Mundo antes mesmo do início do torneio, e ele não decepcionou, estabelecendo o padrão logo na estreia intimidadora do Marrocos contra o Brasil".

O reforço chega à cidade de Manchester com o desafio fazer a equipe voltar a viver os tempos áureos de Pep Guardiola. O City, que tenta desbancar o Arsenal, atual campeão, estreou com vitória na Premier League no final de semana e derrotou o Bournemouth por 2 a 1.