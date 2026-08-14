Malawi supera falta de tradição e se classifica à Copa de 2027 após grande campanha na África

A seleção feminina de Malawi conquistou um resultado surpreendente ao longo da semana, ao chegar na decisão da Copa Africana de Nações Feminina. A campanha garantiu a equipe na Copa do Mundo de 2027 e elevou o país a um nível que nunca alcançou em qualquer esporte.

Na sua primeira participação no torneio continental, Malawi começou sua trajetória com uma vitória por 3 a 2 sobre a tradicional Nigéria. Depois, o time do técnico Lovemore Fazili bateu o Egito pelo placar de 3 a 1.

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Nem mesmo a derrota para a Zâmbia na terceira rodada da fase de grupos tirou a classificação das malawianas ao mata-mata. Elas avançaram na liderança da chave com seis pontos, superando os adversários pelo critério de gols marcados nos confrontos diretos.

Nas quartas de final, a partida contra a seleção de Gana marcou a classificação do país para a Copa de 2027. Temwa Chawinga e Rose Kadzere anotaram os gols da vitória, de virada, por 2 a 1. Argélia, Camarões e Marrocos são os outros garantidos de maneira antecipada.

Já na semi, o triunfo sobre as argelinas pelo placar de 3 a 1 colocou Malawi na decisão da Copa Africana de Nações, resultado inesperado para um elenco que participa do evento pela primeira vez na carreira.

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A disputa pelo título continental acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Moulay El Hassan, em Rabat, no Marrocos. O rival da grande final será Camarões, que eliminou os donos da casa na fase anterior.

PROTAGONISMO DAS IRMÃS CHAWINGA

Entre as jogadoras convocadas por Lovemore Fazili, duas atacantes se destacam. As irmãs Tabitha e Temwa Chawinga lideram a equipe e são as grandes referências técnicas da delegação.

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Temwa, que atua no Kansas City Current, dos Estados Unidos, é uma das artilheiras da competição com cinco gols marcados, ao lado da marfinense Inès Konan e da zambiana Barbra Banda. No ano passado, ela finalizou na 17ª posição do prêmio de melhor jogadora da Bola de Ouro.

Tabitha, por sua vez, aparece logo atrás na disputa, com quatro bolas na rede. Ela joga no Lyon, da França, desde 2024 e possui passagens recentes por PSG e Internazionale.

POUCA TRADIÇÃO ESPORTIVA

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A campanha na Copa Africana de Nações destoa do histórico esportivo de Malawi, que não possui tradição ou resultados relevantes internacionalmente em quase nenhuma modalidade.

O país participa dos Jogos Olímpicos desde 1972 e ainda não conquistou nenhuma medalha. A maior delegação enviada ao evento foi de 16 atletas, na edição de Seul-1988, na Coreia do Sul.