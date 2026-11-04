Majestoso na Vila termina empatado e deixa Corinthians no Z-4 e São Paulo longe da Libertadores

Corinthians e São Paulo não saíram de um empate sem gols nesta quarta-feira, 4, em partida de muitas chances na Vila Belmiro, onde se enfrentaram pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o drama do clube do Parque São Jorge - que teve Yuri Alberto expulso na reta final do segundo tempo - na luta contra o rebaixamento e diminui as chances de os tricolores continuarem sonhado com uma vaga ao menos na pré-Libertadores.

A equipe comandada pelo técnico holandês Clarence Seedorf fica em 17º lugar, com 37 pontos, por vantagem de três gols no saldo em relação ao 18º Grêmio. O primeiro time fora da degola é o Internacional, com 38 após vencer o Coritiba por 1 a 0 na terça-feira.

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O São Paulo de Dorival Júnior, que treinou o Corinthians até maio deste ano, continua no meio da tabela, na décima colocação, com 44, a 10 pontos do Athletico-PR, dono da quinta posição. A torcida tricolor não gostou nada do resultado, não à toa vaiou ao fina do jogo.

Frente à situação dos corintianos, o clima era de provocação na Vila, para onde o time do Morumbi levou o jogo em razão da agenda de shows de seu estádio na capital. A torcida são-paulina exibia bandeiras e bexigas com a letra B e cantava: "O Corinthians vai jogar a Série B".

Debaixo de chuva, com o gramado pesado, o São Paulo teve iniciativa nos minutos iniciais e assustou Hugo Souza com um cabeceio de Newton, mas não conseguiu imprimir o domínio que desejava.

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O time alvinegro jogava com as linhas mais altas e tentava ter a bola nos pés. Sofreu riscos, contudo, quando os são-paulinos conseguiam avançar em velocidade. Carrinhos providenciais de Angileri e Gustavo Henrique, impediram finalizações dentro da área de Luciano e Iago, este segundo em posição de impedimento, conforme assinalado pela arbitragem.

A partir dos 15 minutos, o jogo ficou mais movimentado. Yuri Alberto perdeu grande chance ao chutar fraco em cima de Rafael, após arrancar livre até a entrada da área, e o São Paulo respondeu obrigando boa defesa de Hugo para parar cabeceio de Luciano.

Por mais que jogasse como mandante, o time tricolor era mais reativo, tanto que o Corinthians chegou a ter domínio ofensivo com uma série de chances criadas pelo lado direito, por onde incomodou bastante o rival. Na ausência de Matheuzinho, suspenso Pedro Milans fazia um bom jogo de apoio ao ataque na lateral. Ao tentar defender uma finalização do uruguaio, Rafael deixou a bola passar e se apresentar a Bidu, que se atrapalhou e a tirou do caminho da rede.

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Nos minutos finais do primeiro tempo, o Corinthians perdeu Garro, lesionado e substituído por Vitinho, o que diminuiu o poder de criação do meio de campo para a etapa final. O São Paulo voltou do intervalo com duas alterações. Calleri e Pablo Maia entraram nos lugares de Artur e Djhordney, respectivamente.

O início do segundo tempo foi bastante movimentado, com direito aos dois times perdendo oportunidades de ouro. Vitinho bateu muito fraco quando recebeu ótimo passe de Yuri Alberto na entrada da área, e Luciano mandou por cima do gol ao ficar cara a cara com Hugo Souza e tentar a cavadinha.

Perto do meio do segundo tempo, Seedorf lançou mão, pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, de seu compatriota Memphis Depay, que não jogava desde a goleada por 4 a 1 sofrida em duelo com o Palmeiras, no dia 11 de outubro.

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Memphis entrou mal e perdeu muitas bolas. Em um desses lances, o São Paulo contra-atacou com a defesa corintiana desarrumada, a ponto de Pedro Lima driblar Hugo Souza fora da área e finalizar, mas Angileri fez um milagre ao tirar a bola quase em cima da linha.

A situação ficou mais tensa para o Corinthians quando Yuri Alberto atingiu Ferreirinha com um carrinho e foi expulso após o árbitro Raphael Klaus revisar o lance no televisor do VAR. Dessa forma, os minutos foram de pressão dos são-pauinos,

FICHA TÉCNICA

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SÃO PAULO 0 X 0 CORINTHIANS

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Osorio Pedro Lima, Bobadilla (Pedro Ferreira), Djhordney (Pablo Maia) e Iago; Artur (Calleri), Luciano (Gustavo Santana) e Lucas (Ferreirinha). Técnico: Dorival Júnior

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans (João Pedro Tchoca), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André (Carrillo), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César (Memphis Depay), Yuri Alberto e Matheus Bidu. Técnico: Clarence Seedorf.

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ÁRBITRO - Raphael Klaus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Djhordney, Pedro Lima, Luciano e Newton (São Paulo); André Ramalho, Memphis Depay, Yuri Alberto e Pedro Milans (Corinthians).

CARTÕES VERMELHOS - Matheus Pereira (banco) e Yuri Alberto.

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RENDA - R$ 936.644,50.

PÚBLICO - 12.773 pagantes (12.786 total).

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).