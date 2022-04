Mais tranquilo, Corinthians se reapresenta e prepara mudanças para Libertadores

Da Redação

Após viver uma semana tensa, com protestos e até ameaças a jogadores, o elenco do Corinthians se reapresentou mais tranquilo nesta segunda-feira. A vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no domingo, mudou o clima no CT, e a preparação para enfrentar o Deportivo Cali, pela segunda rodada da Libertadores, começou com boas expectativas e possibilidades de mudança na escalação.

continua após publicidade .

O técnico Vítor Pereira afirmou, depois do jogo no Rio de Janeiro, que pretende alternar jogadores com frequência no time titular. A intenção, de acordo com ele, é "ir refrescando para manter a dinâmica". O veterano Renato Augusto, por exemplo, ficou no banco de reservas contra o Botafogo e não entrou, pois o português avaliou que seria um desgaste desnecessário, uma vez que a vitória estava bem encaminhada.

Já na quarta-feira, na Arena Corinthians, onde ocorrerá o duelo com o Deportivo Cali, a tendência é que Renato volte a figurar entre os titulares, agora descansado. O pensamento de poupar os jogadores mais experientes também motivou Pereira a voltar para o segundo tempo no Maracanã sem Willian e Paulinho, destaques do primeiro tempo de três gols da equipe paulista.

continua após publicidade .

Diante da postura adotada pelo treinador, a escalação para o jogo de quarta permanece incerta, com uma série de variações possíveis. A única certeza é que Fagner volta a ficar à disposição. O lateral-direito não jogou na derrota para o Always Ready, na Bolívia, por causa de uma lesão muscular. Mesmo recuperado, ficou de fora da estreia do Brasileirão pois tem dois jogos de suspensão para cumprir pela expulsão na última rodada da temporada passada.

Como não jogou a última partida, Fagner participou, no treino desta segunda, de uma atividade de passes e finalizações com os outros jogadores que não foram utilizados. Aqueles que atuaram por mais 45 minutos no Rio fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

O treinamento contou com a presença de seis jogadores das categorias de base: ps zagueiros Alemão, Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane, que entrou nos últimos minutos da partida contra o Botafogo, sua estreia pelo profissional.